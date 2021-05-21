Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker'le ilgili YouTube iddiası! Müdahale mi ediliyor? /21 Mayıs 2021 16:51

Sedat Peker'le ilgili YouTube iddiası! Müdahale mi ediliyor?

Sedat Peker videolarının YouTube trendlere girememesi için müdahale ediliyor iddiası gündeme geldi.

SHABER3.COM

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayımladığı 6. videonun da YouTube trendler listesine girmemesi sonrası kullanıcılar platforma bir müdahale olduğunu iddia etti.

Son günlerde kişisel YouTube kanalına videolar yüklemeye başlayan Peker, dün (6. BÖLÜM) “Zaferin Büyüklüğü Mücadelenin Zorluğuyla Ölçülür.” başlığıyla yeni bir video daha yükledi. Gün içerisinde yoğun şekilde görüntüleme alan video, çok izlenmesine rağmen YouTube algoritması tarafında karşılık bulamadı.

Hal böyle olunca kullanıcılar tarafından eleştiri odağı haline gelen YouTube’un sisteme müdahale edip etmediği soruları soruldu. 
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