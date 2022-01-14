Sedefnur'un şüpheli ölümünde korkunç detaylar!

12 DAKİKA KİMSE GİTMEDİ





Hürriyet’ten Musa Kesler imzalı habere göre, Sedefnur’un sevgilisi Ahmet Ata’dan alınan numunelerde uyuşturucuya rastlandı. Ata’nın iddiasına göre tartışma, Sedefnur’un Ata’nın kendisini aldattığını cep telefonundaki yazışmaları görüp öğrenmesi üzerine çıktı. Salondaki tartışma mutfakta devam etti. Sedefnur buradaki balkondan düştü. Olay yeri tespitlerine göre Sedefnur düştükten sonra 12 dakika kadar düştüğü yerde bekledi. O süre içinde kimse yanına geldi.









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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, polis memuru sevgilisiyle misafirliğe gittiği 7’nci kattaki daireden şüpheli bir şekilde düşerek ağır yaralanan üniversite öğrencisi Sedefnur Çağlar’ın tedavisi yoğun bakımda devam ederken, ‘düştükten’ sonra 12 dakika kadar düştüğü yerde beklediği ve kimsenin yanına gitmediği ortaya çıktı.Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar (23), 8 Ocak gecesi, Polis sevgilisi Ahmet Ata ile Yavuz Sultan Selim Mahallesi’ndeki sitede oturan polis memuru Orhun Ç.’nin evine misafirliğe gitti. Sedefnur, ertesi sabah erken saatlerde A11 Blok’un 7’nci katındaki dairenin balkonundan şüpheli bir şekilde düşerek ağır yaralandı. Olayın ardından polis memuru sevgilisi Ahmet Ata ve evdeki diğer polis memuru Orhun Ç. ve onun sevgilisi Elif Ş. gözaltına alındı. Elif Ş. emniyetteki işlemlerin, Orhun Ç. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı. Ahmet Ata ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. ‘Şüpheli Düşme’ olarak başlatılan soruşturma, tanık ifadeleri, tutuklanan Ahmet Ata’nın ifadelerindeki bazı çelişkiler ve diğer veriler de dikkate alınarak ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasına dönüştü.