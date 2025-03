Sedyeyle tutuklanan Mustafa Türk hayatını kaybetti

Manisa’da Hizmet Hareketi'ne yönelik davalar kapsamında 10 yıl hapis cezası verilen ve infaz erteleme başvurusu reddedildiği için 31 Temmuz 2023’te 112 Acil Servis eşliğinde sedyeyle tutuklanan yatalak hasta Mustafa Said Türk, bu sabah Manisa’da vefat etti.



TR724'ün haberine göre 88 yaşında yaşamını yitiren Türk’ün cenazesi yarın öğle namazından sonra doğduğu yer olan Akçapınar Köyü’nde defnedilecek.



KAPALI GÖRÜŞE SEDYEYLE GETİRİLDİ



Kamuoyunda tepki oluştuğu için 24 gün sonra tahliye edilen Türk, yaklaşık bir ay kaldığı Menemen R Tipi Cezaevinde birçok hak ihlaline maruz kaldı.



İki kez beyin kanaması, bir kez kalp krizi geçiren, günde 4 insülin iğnesi olan ve hasta bezi kullanan Said Türk, bir ay boyunca hastane ve Adli Tıp arasında rapor için dolaştırıldı. Cezaevine götürülürken yolda fenalaşan Türk’e kalp yetmezliği ve zatürre teşhisi konuldu. Kapalı görüşe bile sedyeyle getirildi. Hastanede enfeksiyon kapan Türk, üç hafta içinde yaklaşık 20 kilo kaybetti.



31 Temmuz 2023’te Manisa Turgutlu’daki evinden 112 Acil Servis ile alınıp önce Manisa T Tipi Cezaevine götürülen, ardından da hastaneye kaldırılan Türk’e, sekiz doktordan oluşan hastane heyeti ‘cezaevinde kalabilir’ raporu verdiği için 10 Ağustos 2023’te jandarmaların eşlik ettiği ambulansla bir saat uzaklıktaki İzmir Menemen R Tipi Cezaevine götürüldü.



Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinin 9 Ağustos 2023 tarihli düzenlediği raporda “5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 16/2-16/6 maddesi kapsamında değerlendirildi. Cezası, ceza infaz kurumu şartlarında hayatını yalnız idame ettiremez. Cezasının infazının geriye bırakılmasına gerek yoktur. T.C. Anayasası’nın 104/2-B maddesinde belirtilen sürekli hastalık sakatlık kocama hali vardır. R tipi kapalı/açık ceza infaz kurumlarında kalmasına gerek vardır.” denildi.



Adli Tıp Kurumu ise yatalak hasta Mustafa Said Türk’ü muayene etmek için İstanbul’a çağırdı. 24 Temmuz 2023’te iyileşene kadar infaz erteleme verilen Türk, sedyeyle alındığı evine sedyeyle getirildi.



BÜLENT ARINÇ: EĞİTİM FAALİYETLERİEN DESTEK VEREN BİR YARDIMSEVERDİR



Türk ailesiyle yakın dost olan TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Mustafa Said Türk ilk tutuklandığında onu 40 yıldır tanıdığını ve eğitim faaliyetlerine destek veren bir yardımsever olduğunu söylemişti. Mustafa Said Türk’ün eşi Selver Türk, 23 Şubat 2023’te vefat etmişti.

15 Temmuz’dan hemen sonra tutuklanan Mustafa Türk, Manisa R Tipi Cezaevinde 18 ay hapis yattıktan sonra AİHM kararlarına göre suç oluşturmayan eylemler nedeniyle 10 yıl hapis cezası verildi.



Cezaya gerekçe olarak; 2014 yılında katıldığı bir televizyon programındaki röportajı, 2014-15 yıllarında Bank Asya’daki hesabına torununun eğitimi için gönderilen paralar, haklarında başka dosyalardan soruşturma yürütülen birisi kendi oğlu ve diğer kişilerle telefon görüşmeleri, 1966’dan beri Fethullah Gülen’i tanıması, 2002 yılında ABD’ye ziyarete gitmesi, Zaman Gazetesi ve Sızıntı Dergisi abonesi olması, sohbet ve himmet gibi hususlar gösterildi.



Cezaevinden çıktıktan 3 ay sonra, 2018 yılında beyin kanaması geçiren ve yatalak hale gelen Türk, temel ihtiyaçları evinde 24 saat boyunca kalan iki bakıcı tarafından karşılanmasına, iki kez beyin kanaması, bir kez kalp krizi geçirmesine ve kalbine stent takılmasına rağmen infaz erteleme verilmediği için 31 Temmuz 2023’te tekrar tutuklandı.



Manisa 3. Ağır Ceza Mahkemesi, infaz erteleme talebinde bulunan Türk’ün başvurusunu “hükümlü hakkında henüz doktor raporu alınmadığı ve infaz işlemleri başlanmadığı”nı gerekçe göstererek reddetti.



SİYASİLER TEPKİ GÖSTERMİŞTİ



Mustafa Türk’ü tutuklanmasına Nazan Şoray gibi sanatçıların yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Bülent Arınç, DEVA Partisi’nden Mustafa Yeneroğlu, Gelecek Partisi’nden Sema Silkin Ün gibi siyasetçiler de tepki göstermişti.



Yakın aile dostu ve Manisalı hemşehrisi olan Mustafa Said Türk ile ilgili açıklama yapan Arınç, “Ceza ve tutukevlerinde ileri derecede hasta ve yaşları oldukça ilerlemiş, tedavileri ve iyileşme süreçleri cezaevi şartlarında mümkün olmayan mahkumların bulunduğunu belirten Arınç, şu ifadeleri kullanmıştı:“Yaşam hakkı anayasal teminat altındadır. Devlet, ceza ve tutukevlerindeki yurttaşlarının da yaşam hakkını korumakla mükelleftir. Yaşları çok ilerlemiş ve kendi ihtiyaçlarını dahi göremeyen insanların cezaevinde çile çekmesinin hangi adalete sığdığını ya da hangi kamu yararını karşıladığını doğrusu merak ediyorum. Seksenli yaşları çoktan aşmış, suçları ve hükümlülükleri ne olursa olsun yatalak durumda olan cezaevinden hastaneye dahi en az dört beş kişinin yardımıyla götürülebilen, birçok kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin infazlarının ertelenmemesi konusu kamu vicdanını yaralamaktadır.” demişti.



Mustafa Said Türk’ün oğlu Dr. Süleyman Türk ise “Cumhurbaşkanından köydeki insana kadar babamı tanımayan, ekmeğini yemeyen yoktur. 80 milyonun içinde hapse götürülmesine dur diyecek bir ehli insaf yok mu” açıklamasında bulunmuştu.