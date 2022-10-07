Samanyolu Haber /Gündem / Sefalet Google'da da ayyuka çıktı: İşte en çok aratılanlar /07 Ekim 2022 10:55

Sefalet Google'da da ayyuka çıktı: İşte en çok aratılanlar

Son verilere göre Google arama motorunda en çok arananlardan biri ‘aile destek paketi’ oldu.

SHABER3.COM

Birgün’den Mustafa Kömüş’ün haberine göre; Artan hayat pahalılığı ile resmi verilere göre yüzde 83,45’e ulaşan enflasyon hayatın her alanında etkisini hissettiriyor. ‘İğneden ipliğe zam yağmuru’ sürerken en son eylül ayında doğalgaza yapılan fahiş zam, yaklaşan kış öncesinde yurttaşı endişelendiriyor.

Açlık sınırının 7 bin 245 TL, yoksulluk sınırının ise 23 bin 600 TL olduğu ülkede halk, kabarık faturalar karşısında çareyi ‘sosyal yardım’larla arıyor.

Bu durum, internette yapılan arama verilerine de yansıdı. Yoksulluk ve sosyal yardım kıskancındaki yurttaşın “Sosyal yardıma nasıl ulaşabilirim?”, “Doğalgaz faturası desteği” gibi başlıkları, arama motorlarında arattığı görülüyor.

1 YILDA CİDDİ ARTIŞ

Google Trend verilerine göre, ekonomik güçlük yaşayanlara yardım sağlanan “Aile Destek Programı” en çok aratılan başlıklardan biri. Son 12 aya oranla artış gösteren ve sosyal yardımlara ilişkin yapılan aramalardan bazıları şöyle:

•“Sosyal yardım alanlara bayram parası 2022” başlığını aratanların sayısı, bir yıl öncesine oranla yüzde 5 bin artış gösterdi.

•“Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak?” başlığını Google üzerinden sorgulayan kişi sayısı, 12 ay öncesine oranla yüzde 4 bin 800’lük yükseliş gösterdi. “Aile destek başvuru” başlığındaki yükseliş oranı ve “sosyal yardım başvurusu hizmeti”ndeki artış da yüzde 5 bin olarak belirlendi.

•“İBB’nin sosyal yardım başvurusunu” sorgulatanlardaki yükseliş de yüzde 5 bin olarak kaydedilirken “e-devlet sosyal yardım başvuru hizmeti” başlığını aratanların sayısındaki artış yüzde 3 bin 100 oldu.

•Sosyal yardımlarda olduğu gibi “fatura desteği” için yapılan başvurulardaki artış da dikkat çekici. Google Trend verilerine göre, ‘doğalgaz’ kelimesiyle ilgili aramalar ve artış oranları şöyle:

•“e-devlet doğalgaz yardımı” başlığını aratanlardaki yükseliş, geçen yıla oranla yüzde 5 bin artış gösterdi. “Doğalgaz yardımı nasıl yapılır?” sorusuna yanıt arayanlar ile “Doğalgaz yardımı şartları”, “Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak?” gibi başlığını aratanlardaki artış da yüzde 5 bin olarak belirlendi.
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