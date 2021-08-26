Samanyolu Haber /Gündem / Sefalet zammını öven sendikacı Ali Yalçın’ın maaşı dudak uçuklattı /26 Ağustos 2021 11:26

Sefalet zammını öven sendikacı Ali Yalçın’ın maaşı dudak uçuklattı

Yaklaşık 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yılları için yapılan zam tartışması sürüyor. Hükümetle zam pazarlığına 2022 için yüzde 21, 2023 için yüzde 17’lik artışla başlayan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın hükümetin verdiği düşük zammı övmesi tepkiyle karşılanırken Yalçın’ın sendikadan aldığı 32 bin 115 lira aylık maaşı tartışma konusu oldu.

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Yalçın’ın halen Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı olarak 32 bin 115 lira aylık ücret aldığı, Ocak 2022’de de ücretinin 36 bin liraya yükseleceği bildirildi.

Memur-Sen tüzüğüne göre genel başkan, taban aylık katsayısının 7.000 rakamıyla çarpımı sonucu bulunan ücrete, yüzde 10 oranında eklenen miktarda net maaş alıyor. Yalçın, ayrıca Eğitim Bir-Sen Başkanı olarak da ücret alıyor.

Memur-Sen Başkanı’na şu ilkeler çerçevesinde ve genel kurullarda delege kararı ile maaş ödeniyor: “Yönetim kurulu üyelerine, memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısının 7.000 rakamıyla çarpımı sonucu çıkan miktarı aşmamak üzere genel başkan yardımcıları için eşit miktarda, genel başkan için ise genel başkan yardımcıları için belirlenen ücretin %10’u fazla olmak kaydıyla net maaş ile aile ve çocuk yardımı ödenir. Bu ödemelerden kaynaklanan vergi, harç ve benzeri giderler ile sosyal güvenlik prim tutarları genel merkez bütçesinden karşılanır.”



Sözcü’ye konuşan Eğitim Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Ramazan Gürbüz, “Kendi maaşını 30 bin liraya çıkaranlar, emekçilerin haklarını koruyamaz. Tüm sendika yöneticileri maaşlarını açıklamalı” dedi. Genel Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Zekiye Bacaksız da Yalçın’ın maaşının 32 bin 115 lira 80 kuruş olduğunu söyledi.
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