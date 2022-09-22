Seferberlik kararı sonrası Rusya'da protesto gösterileri

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırılar sürerken, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'kısmı seferberlik' ilanı sonrasında bu kararı protesto eden vatandaşlar sokaklara çıkarak gösteriler düzenlemeye başladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’daki savaş için ilan ettiği askeri kısmi seferberliğe karşı başkent Moskova’dan uzak doğu kentlerine kadar birçok bölgede düzenlenen gösterilerde bin 386 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların yarısı Moskova’dan. Moscow Times’a göre gözaltına alınanların çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor.Moskova’da polisin gözaltına aldığı bazı kişilerin ise askerlik şubesine sevk edildiği bildirildi.Vesna (Bahar) isimli liberal demokrat gençlik hareketi ve hapisteki muhalif Alexei Navalny’nin destekçileri, Kremlin’in Ukrayna’daki güçlerini kısmi bir seferberlikle destekleme kararına karşı çıkmak için çarşamba akşamı ülke çapında Rusları sokağa çıkmaya çağırmıştı.Yerel haberlere göre ilk protestolar Sibirya ve Uzak Doğu’daki şehirlerde gerçekleşti ve çoğu gösteriler başladıktan sadece birkaç dakika sonra müdahale edilerek onlarca kişi gözaltına alındı.Buryatya Cumhuriyeti’nin başkenti Ulan-Ude’de, Saha Cumhuriyeti’nin başkenti Yakutsk’ta ve Uzak Doğu’daki Habarovsk ve İrkutsk şehirlerinde küçük protestocu grupları toplandı.Ulan-Ude’deki protestocuların ellerinde “Savaşa hayır! Seferberliğe hayır!” ve “Kocalarımız, babalarımız ve kardeşlerimiz başka kocaları ve babaları öldürmek istemiyor” yazılı dövizler taşırken görüldü.