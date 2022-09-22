Seferberlik sonrası Rusya'dan kaçanlar

Putin, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığına destek verirken, Rusya'nın toprak bütünlüğünü desteklemek için "her türlü silahı kullanmaya hazır olduğunu", gönüllülerin Donbass'ta savaşın önünü açacağını ve Moskova'nın silah üretimine daha fazla harcama yapacağını ifade etmişti.





Bu kapsam da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kısmi seferberlik ilan edildiğini duyurmuştu. Bu emre karşı gelen Rusların ülkeden kaçışları sürerken Rusya'dan Türkiye'ye art arda gelen uçakların görüntüsü gündem oldu.





Kendilerini savaşın ortasında bulmak istemeyen Rus vatandaşları, ülkeden kaçmanın yollarını arıyor. Aniden havayollarına yönelen Ruslar, uluslararası uçak biletlerine saldırdı. Bilet bulanlar, Moskova ve St.Petersburg'dan kalkan uçuşlarda ülke dışına uçtu.





Rusya'dan ayrılan uçakların çoğunluğunun Avrupa ülkeleri ve Türkiye'ye geldiği Flightradar2 com haritasında aktif hava trafiği görüntüleri ile ortaya çıktı. Çoğu uçuşun Antalya'ya gittiği ise dikkat çeken bir diğer nokta oldu.





Ayrıca Rusya’da yasalara göre seferberlik emrine uymayan kişiler 10 yıl hapis cezasına çarptırılabiliyor.





Birleşik Arap Emirliklerinin Dubai kentine en ucuz biletin fiyatı da 5.000 dolara yükseldi, Aviasales'ten gelen veriler, Moskova-Tiflis gibi toplu taşıma yollarında koltuk kalmadığını gösteriyor. Uçak biletleri neredeyse tükendi. Radar, Moskova ve St. Petersburg'dan kalkan uçakların ağırlıklı olarak Türkiye'ye uçtuğunu doğruladı.





Öte yandan seferberlik ilan edilen Rusya'da insanlar askerlikten kaçmak için Google üzerinden yöntem arıyor. "Kolumu nasıl kırarım" araması ülkede tavan yaptı. "Kolumu nasıl kırarım", "Askerlik nasıl ertelenir" ve "Rusya'dan nasıl kaçarım" gibi sorular saatler içinde en çok yapılan Google aramaları arasına girdi.