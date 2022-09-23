Samanyolu Haber /Dünya / Seferberlikten kaçan Rus'lar Finlandiya sınırına yığıldı /23 Eylül 2022 09:23

Seferberlikten kaçan Rus'lar Finlandiya sınırına yığıldı

Finlandiya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilanının ardından doğu sınırında trafiğin yoğunlaştığını bildirdi.

Seferberlikten kaçan Rus'lar Finlandiya sınırına yığıldı

Euronews'in haberine göre, Finlandiya Sınır Koruma Birimi'nden aktarılan bilgiye göre, Rusya'nın St Petersburg kentinden karayoluyla yaklaşık üç saat mesafedeki Vaalimaa sınır kapısında üç şerit halinde biriken araçlar yerel saatle öğlen 1.15 gibi 300-400 metre kuyruk oluşturdu.

Finlandiya Sınır Koruma Birimi'nin uluslararası ilişkiler müdürü Matti Pitkaniitty sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Finlandiya-Rus sınırındaki trafik gece boyunca yoğunlaştı" diye yazdı. Pitkaniitty Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada da dokuz kontrol noktasında hazır durumda olduklarını belirtti.

Yetkili çarşamba günü doğu sınırından ülkeye 4 bin 824 Rus'un giriş yaptığını ve bu sayında bir önceki haftaya göre üç bin 133 artı olduğunu vurguladı.

Finlandiya Savunma Bakanı  Antti Kaikkonen de durumu yakından takip ettiklerini bildirdi.

Öte yandan yetkililer medyada dolaşan paylaşımların "yanlış ve yanıltıcı bilgi içerdiğine" dikkat çekti.

Vaalimaa sınır kapısı, Finlandiya'nın Rusya ile olan bin 300 kilometrelik sınırı boyunca yer alan dokuz sınır kapısından biri. Finlandiya, Avrupa Birliği'nin Rusya ile en uzun sınırına sahip üyesi.

Finlandiya Rusya'ya sınır kapısını açık tuttu

Finlandiya kara sınır kapıları, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşılık sınır kapılarını ve hava sahalarını kapatan Batılı ülkeler arasında Ruslar için Avrupa'ya giriş imkanı veren birkaç noktadan biri.

Ülke, 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna işgalinin ardından seyahat etmek isteyen Ruslara vize alabilmeleri için konsolosluk randevu sayısını azalttı, ancak sınırlarını kapatmamayı tercih etti.

Üç Baltık ülkesi - Letonya, Estonya ve Litvanya - Moskova'nın seferberlik ilanından kaçan Ruslara sığınma sağlamayacaklarını açıkladı.

Baltık ülkelerinin yanı sıra, Rusya ile sınır komşusu olan Polonya ve diğer bazı üyeler,  pazartesi gece yarısından bu yana sınırı geçmek isteyen Rus vatandaşlarını geri çeviriyor ve Rusya Ukrayna ile savaşta olduğu sürece seyahat etmemeleri konusunda uyarıyor.

Finlandiya da Rusya'dan gelen trafiği sınırlandırmak istiyor. Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, New York'taki Birleşiş Milletler toplantıları sırasında "Finlandiya, başka ülkelerin verdiği AB Schnegen vizesinin geçiş ülkesi olmak istemiyor. Bu trafiği kontrol altına almak istiyoruz" diyerek ulusal bir çözüm üzerine çalıştıklarını belirtmişti.

Putin'in Ukrayna'daki savaş nedeniyle kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından askerlik yaşı tutanların yurt dışına çıkışına izin verilmeyeceği bilgisi üzerine çok sayıda Rus ülkeyi terk etmek için harekete geçmiş, özellikle Türkiye, Erivan ve Tiflis gibi kentlere tek yön uçak biletleri tükenmişti.
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