Seferler durdu: İZBAN raydan çıktı, yolcular tahliye edildi

İZBAN raydan çıktı.



İzmir'in Konak ilçesinde seyir halindeki İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) Alsancak makas bölgesinde raydan çıktığı belirtildi.



Yüzlerce vatandaş acil çıkış kapsında tahliye edilerek, raylar üzerinde yürüyerek bölgeden uzaklaştı.



Arıza sonrası Hilal ve Alsancak istasyonlarının geçici süreyle kapatıldığı belirtildi.



Konuya ilişkin açıklama yapan İZBAN yönetimi, şunları söyledi:



"Alsancak makas bölgesinde yaşanan sorun nedeniyle bir trenimiz hatta kaldı ve Alsancak İstasyonu’na giriş çıkışlar geçici bir süre durduruldu. Seferlerimiz normale döndüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır."