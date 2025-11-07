Samanyolu Haber /Gündem / Seher Erbaş cami basıp, tacizle suçlanan imam yeğenini yumrukladı /07 Kasım 2025 11:15

Seher Erbaş cami basıp, tacizle suçlanan imam yeğenini yumrukladı

Emekli olan Ali Erbaş'la ilgili iddialar devam ediyor. Son olarak Ali Erbaş'ın imam yeğeninin bir kadını mesajla taciz ettiği, olayın tayinle örtülmeye çalışıldığı öne sürüldü. Seher Erbaş'ın da eşine zarar geleceği endişesiyle camisini bastığı yeğeni yumrukladığı iddia edildi.

Ankara’daki en önemli camilerden birinde görev yapan Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Erbaş’ın yeğeni C.B., “Bir kadına uygunsuz mesaj yazdığı” gerekçesiyle “taciz” suçlamasıyla yargılandı. Erbaş’ın, “Olayların soğuması” için yeğeninin bir Batı Karadeniz kentine geçmesini sağladığı öne sürüldü.

Seher Erbaş Camiyi Bastı
Karadeniz’de bir süre görev yapan Erbaş’ın yeğeni C.B. daha sonra İstanbul’un en prestijli camilerinden birine geçiş yaptı. Yeğeninin İstanbul’a atanması, Ali Erbaş döneminde Diyanet’te büyük tartışmalara yol açtı. İddiaya göre, Ali Erbaş’ın eşi Seher Erbaş, tayin haberini alınca, “Eşine zarar geleceği” endişesiyle polis koruması ve özel kalemiyle yeğenin görev yaptığı camiye gitti. Seher Erbaş ile C.B. arasında tartışma çıktığı, Seher Erbaş’ın C.B.’ye vurduğu savunuldu.

Olay Karakola Taşındı
Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre tartışmanın karakola taşındığı, yeğenin yenge Seher Erbaş’tan şikâyetçi olduğu bildirildi. 2022’de yaşanan olayların, “Büyük bir skandala dönüşmemesi” için C.B.’nin şikâyeti geri çekmesi sağlandı. Diyanet’te, “Bankamatik memuru” olarak görev yaptığı iddia edilen müşavir E.B.’nin devreye girerek C.B.’yi şikâyetini geri çekmesi yönünde ikna ettiği aktarıldı.

İhraç Edilmemesi Huzursuzluk Oluşturdu
Tüm tartışmalara ve hakkındaki taciz iddialarına karşın İstanbul’da görevlendirilen Erbaş’ın yeğeni C.B’nin şimdi de Konya’daki bir camiye atandığı belirtildi.

Diyanet İşleri kaynakları, ihraç edilmesi gereken bir ismin görevine sürekli atama alarak devam etmesinin kurumda huzursuzluk  oluşturduğu kaydetti.
