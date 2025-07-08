Samanyolu Haber /Gündem / Şehidin ablası isyan etti: /08 Temmuz 2025 17:56

Şehidin ablası isyan etti:

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) “Pençe-Kilit Harekat bölgesi” adını verdiği Irak Kürdistan bölgesindeki bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği duyurulan Uzman Çavuş Ümit Üzüm, memleketi Kayseri’de son yolculuğuna uğurlandı. Üzüm’ün cenaze törenine ablasının söyledikleri damga vurdu.

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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 28 Mayıs 2022’de yaşamını yitiren Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşını bulmak amacıyla 6 Temmuz’da operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 19 askerden 12’si metan gazı sonucu hayatını kaybetti.

ÜZÜM’ÜN NAAŞI KAYSERİ’YE GETİRİLDİ

Metan gazına maruz kalarak askerlerden Uzman Çavuş Ümit Üzüm’ün cenazesi, Hakkari’de düzenlenen törenin ardından Kayseri’ye getirildi. Havaalanında karşılanan cenaze, hastane morguna konuldu.

SARIZ İLÇESİNDE DEFNEDİLDİ

Üzüm’ün cenazesi, Sarız ilçe Merkez Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından İncedere köyünde defnedildi.

CENAZEYE AİLE BAKANI GÖKTAŞ DA KATILDI

Cenaze törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ı, AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Vali Gökmen Çiçek, siyasi partilerin milletvekilleri ve protokol üyeleri katıldı.

ŞEHİDİN ABLASINDAN SERT SÖZLER

Şehit Üzüm’ün yakınları cenaze töreninde ayakta durmakta zorluk çekti. İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, tören sırasında başsağlığı dileğinde bulunmak üzere şehit ablasının yanına gitti. Bir hayli üzgün ve öfkeli olduğu gözlenen şehit ablası, AKP’liler başta olmak üzere siyasi isimlere sert sözlerle çıkıştı.

‘BURADA AKP’Lİ GÖRMEK İSTEMİYORUM’

Acılı şehit ablası, cenaze töreninde hiçbir AKP’li görmek istemediğini belirterek şunları söyledi:

“Benim ciğerim yanıyor. Orada izni veren komutanların, kimin parmağı varsa onların da ocağına ateş düşsün ciğerleri yansın. Benim yandıysa onların da yansın. Burada AKP’li kimseyi istemiyorum. O kadar asker şehit verildi. Nedir derdiniz? Hangi vatan için? Vatan sağ olmasın. Benim kardeşimi ayağa dikin verin, vatan da sizin olsun. Benim kardeşimin canı gitti. Karısı burada, 3 çocuğu ortada kaldı. Benim ondan da başka kimsem yoktu. Kim için şehit verdik? Benim yanıma da kimse gelmesin”

Şehit ablasını konuştuğu sırada yakınları teselli etmeye çalıştı.
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