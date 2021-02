Şehidin babası: Çocuğumun vücudunu göstermediler

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Gare bölgesinde 10 Şubat’ta başlattığı ve Pençe Kartal-2 adını verdiği operasyonda, PKK tarafından rehinken şehit olan asker Semih Özbey’in babası Gürsel Özbey, oğlunun vücudunun gösterilmediğini söyledi.





“VÜCUDUNU GÖSTERMEDİLER”





Özbey, “Biz Malatya’da olduğumuz için hepsi geldiler, cenazeleri teşhis ettiler. Başından beri zaten 13 kişiydi. 13 kişiyi de infaz ettiler. Ben tamamının resmini gördüm. Benim çocuğumun sadece yüzünü gösterdiler. Vücudunu gösteremeyeceklerini söylediler.” ifadelerini kullanarak, “Başta ailelere pek kulak verilmedi. Diyarbakır Anneleri, gerçekten kamuoyunun olayı duyması açısından yardımcı oldu. Eşim de baştan beri annelerin içindeydi.” dedi.





Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz’a konuşan Gürsel Özbey, “Oğlunuzu kurtarabilmek için yıllardır mücadele veriyordunuz. Altıncı yıldayız. İçlerinde yedinci, sekizinci yılı dolduran çocuklar da var” dedi.





6 yılın nasıl geçtiğini anlatan Özbey, “Nasıl geçirilir, söyleyeyim. Her gün ölen bir insan… Her gün çocuğunun ne olduğunu, ne yiyip ne içtiğini… Eğer anlatılanlar doğruysa bu çocuklar her gün işkence görmüşler ya! Var mı böyle bir adalet, var mı böyle bir dünya ya! (Ağlıyor) Var mı? Bu sözün bittiği yer. Bu insanlık dışı bir şey. Eğer doğruysa çocukların cesetleri üzerinde işkence gördükleri, ayaklarının kırıldığı… Nedir bu ya! Var mı böyle bir şey! İnsan hakkı kutsal değil mi?” diye konuştu.





“Siz çok çabaladınız temas kurmak için, değil mi?” sorusuna “Çok, çok…” diye yanıt veren Özbey, “Hiç yaklaşabildiniz mi?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:





“Asla! Bir iki defa yaklaşma ihtimalimiz oldu. Ama onun önünde de engeller oldu. İki defa bu çocukların görüntülerini yayınladılar. Daha sonra mektup gönderdiği söylendi. Başka hiçbir temas yok. Ben altı yıldır çocuğumun ne sesini duymuşum, ne yüzünü görmüşüm.”





Baba Özbey, “Ben bütün gruplara, iki başbakana, HDP milletvekillerine… Birisi diyor ki: “Devlete git.” Birisi diyor ki: “HDP’ye git. Onlar yalan söylüyor, onlar samimi değil.” Velhasıl bizi oyaladılar. Ben çok doluyum.” diyerek, “Siyaset bunu çözecekti. Bu işin çözümü siyasilerdi, ben değildim. Ben devlet değilim. Devleti yöneten siyasiler. Buna bütün partiler dahil” dedi.





“TOPRAĞIN ALTINDA OLACAĞINA DAĞIN ARDINDA OLSUN, GELİR DEDİK”





“Nasıl kaçırılmıştı oğlunuz?” ise Özbey şöyle anlattı:





“Benim çocuğum Rize’de görev yapıyordu. Rize’den özel arabasıyla gelirken Pülümür yolunda alıyorlar çocuğu. Sivil halde… Oradaki insanlar diyor ki: “Bu çocuk 22 yaşında. Bundan ne istiyorsunuz!” Diyorlar ki: “Bunu misafir edeceğiz, bu bizim misafirimiz.” Misafirlik altı yıl sürdü. Biz bu arada her gün öldük, dirildik.





-Kavuşacağınızı umuyordunuz.





Evet, bize hep derlerdi ki: “Toprağın altında olacağına dağın ardında olsun. Bir gün gelir.” Bunu niye yaptılar, bilmiyorum.”