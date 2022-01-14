Samanyolu Haber /Gündem / Şehir eşkıyası ev sahibi, kiracısının kapısını baltayla kırıp evini bastı /14 Ocak 2022 01:54

Şehir eşkıyası ev sahibi, kiracısının kapısını baltayla kırıp evini bastı

İstanbul Bayrampaşa'da 1200 TL’lik kirayı 4000 TL’ye çıkaran ihtiyar ev sahibi, fahiş kira artışını kabul etmeyen Suriyeli ailenin kapısını baltayla kırarak girdi. Ali Akgün Apartmanı'ndaki evi darmadağın eden saldırgan içerideki kadın ve çocukları tehdit etti.

Şehir eşkıyası ev sahibi, baltayla saldırdı

Kiracı Suriyeli ailenin reisi tek başına 6 kişilik ailesine bakmasına rağmen ailenin geçmiş kira borcu olmadığı öğrenildi.

Ev sahibi ihtiyar Baltalı saldırıyı, Suriyeli baba evde değilken geröekleştirmiş. Kapıyı baltayla kırarak haneye tecavüz eden baltalı saldırgan  her yeri dağıtmış, oda kapılarının camlarını baltayla kırmış ve aileye iki gün mühlet vermiş.

Olay yerine gelen polis ekişpleri aileye 'Yapabileceğimiz bir şey yok, Suriye'ye geri dönün' demiş.

Hukuk değil insafsızlığın ve orman kanunlarının geçerli olduğu adres ise, Yıldırım Mahallesi Burç sokak Ali Akgün apartmanı No: 7/2 Bayrampaşa İstanbul.

SOSYALMEDYADAN TEPKİLER






Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Şehir eşkıyası ev sahibi, kiracısının kapısını... Sonraki Haber >>

Şehir eşkıyası ev sahibi, baltayla saldırdı

Şehir eşkıyası ev sahibi, baltayla saldırdı

Bulgaristan'da korona inkarcıları polisle çatıştı

Bulgaristan'da korona inkarcıları polisle çatıştı

Doğu Perinçek Abdülhamit'i savundu!..

Doğu Perinçek Abdülhamit'i savundu!..

Ahmet Davutoğlu'ndan ilginç çıkış

Ahmet Davutoğlu'ndan ilginç çıkış

Cumhur İttifakı'nın kalesinde tepkiler yükseliyor: 'MHP'liyim ama...

Cumhur İttifakı'nın kalesinde tepkiler yükseliyor: 'MHP'liyim ama...

Kokpiti bastı, ön camdan atlamaya çalıştı

Kokpiti bastı, ön camdan atlamaya çalıştı

Guantanamo'nun ebedi tutukluları: Moritanyalı

Guantanamo'nun ebedi tutukluları: Moritanyalı

Kör, Sağır, Lal olan Vicdanlar

Kör, Sağır, Lal olan Vicdanlar

Sulh ceza hakimlikleri kimin projesi

Sulh ceza hakimlikleri kimin projesi

Hırsız itiraf etti: Çalacak bir şey bulamıyoruz

Hırsız itiraf etti: Çalacak bir şey bulamıyoruz
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:24:52