Şehir eşkıyası ev sahibi, kiracısının kapısını baltayla kırıp evini bastı

Hukuk değil insafsızlığın ve orman kanunlarının geçerli olduğu adres ise, Yıldırım Mahallesi Burç sokak Ali Akgün apartmanı No: 7/2 Bayrampaşa İstanbul.





SOSYALMEDYADAN TEPKİLER

























Kiracı Suriyeli ailenin reisi tek başına 6 kişilik ailesine bakmasına rağmen ailenin geçmiş kira borcu olmadığı öğrenildi.Ev sahibi ihtiyar Baltalı saldırıyı, Suriyeli baba evde değilken geröekleştirmiş. Kapıyı baltayla kırarak haneye tecavüz eden baltalı saldırgan her yeri dağıtmış, oda kapılarının camlarını baltayla kırmış ve aileye iki gün mühlet vermiş.Olay yerine gelen polis ekişpleri aileye 'Yapabileceğimiz bir şey yok, Suriye'ye geri dönün' demiş.