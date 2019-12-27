Şehir Hastaneleri itirafları: Fatura dört kat artacak

2019 yılı bütçesi 48 milyar 891 milyon 633 bin TL olan Sağlık Bakanlığı’nın 2023 yılına ilişkin bütçe tahmini 83 milyar 180 milyon 273 bin TL olarak belirlendi. Bakanlık bütçesinin beş yıl sonra ulaşacağı büyüklük tahmini 2019’a göre iki kat bile olmazken “Şehir Hastanesi Modeli ile sağlık hizmet sunumunu güçlendirmek” hedefi için yapılacak harcamada dört kat artış öngörüldü. Planda şehir hastanelerinin hizmet sunumu iç in 2019 yılında 6 milyar 190 milyon 902 bin TL olan tutar 2023 yılında 23 milyar 269 milyon 554 bin TL olacak.





Raporda, “Şehir Hastanesi Modeli ile sağlık hizmet sunumunu güçlendirmek” hedefine ilişkin “riskler” bölümünde itiraf niteliğinde şu değerlendirmeler yer aldı:





- Mücbir sebeplerle yapımı geciken hastanelerin işletme dönemine planlanan zamanda başlayamaması veya eksik birimlerle hizmete açılması.

-Yeterli personelin işletme dönemiyle birlikte temin edilememesi.

-Taşınan hastanelerin personelinin kurumsal kimlik ve aidiyet kültürü konusundaki tutumları.





Raporun, “ihtiyaçlar” bölümünde “Hizmet sunumu ile ilgili yapılan çalışmalara uygun yeterli sayıda sağlık ve yardımcı sağlık personelinin istihdam edilmesi, mevcut personel tespitinden sonra eksik kalan personel için atamaların temin edilmesi” ve “Güncelliğini kaybeden ya da eksik olan mefruşat ve ekipman ihtiyaçlarının giderilmesi için işletme döneminde gerekli tedariklerin sağlanması” gerektiği belirtildi.





Ulaşım sorunu da kabul edilerek “Şehir Hastaneleri’ne ulaşım konusunda belediyeler ve diğer kurumlar nezdinde çalışmalar yapılması” ihtiyacı dile getirildi.

Şehir hastanelerinde yaşanan “yönetim krizi” ile ilgili de “sorumluluk alanları netleştirilecek” denildi.