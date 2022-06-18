Şehir hastanelerinde evdeki hesap çarşıya uymadı: Bu yıl yapılacak ödeme 33,7 milyar

Halkın cebinden 5 kuruş çıkmayacak denilerek yapılan şehir hastaneleri, bütçeyi sömürmeye devam ediyor. Bütçeden bu yıl yapılacak ödeme, 5 bakanlığın bütçesinden fazla. Kur artışı yüzünden 13 şehir hastanesini işleten 4 şirkete yapılacak 2022 yılı ödemesi 33 milyar 769 milyon liraya ulaşırken 5 bakanlığa yıl sonuna kadar yatırımlar da dahil tüm giderleri için 33 milyar 247 milyon lira harcama yetkisi verildi.







PLANLANAN ÖDEME 21.5 MİLYAR LİRAYDI

Sözcü’de Erdoğan Süzer imzasıyla yer alan habere göre hükumet, Orta Vadeli Program’da (OVP) şehir hastanelerine 2022 yılı kira bedeli olarak 14 milyar 92 milyon lira, hizmet bedeli olarak da 7 milyar 473 milyon lira ödeneceğini hesapladı. Böylece şehir hastanelerine halkın bütçesinden toplam 21 milyar 565 milyon lira ödenek konuldu. CHP Milletvekili Dr. Fikret Şahin, şehir hastanelerinin kiralarında dolar kurunun dikkate alındığını, kurun artması yüzünden yıllık kira bedeline şimdiden 12,2 milyar lira ilave yük geldiğini söyledi.





SADECE KİRA ÖDEMESİ 26 MİLYAR LİRAYI GEÇTİ

OVP’nin açıklandığı tarihte dolar kurunun 9,27 TL, 14 milyar 92 milyon liralık kiranın o günkü kurla dolar karşılığının da 1 milyar 520 milyon dolar olduğunu belirten Dr. Şahin, kurun 17,30 TL’ye çıkmasıyla ödenecek kiranın 26 milyar 296 milyon liraya yükseldiğini iddia etti. Dr. Şahin hizmet bedelinin TL, kiranın ise dövize endeksli belirlendiğini, bu yüzden sene başında 21,5 milyar lira olan şehir hastanelerinin kira ve hizmet bedeli maliyetinin şimdiden 33 milyar 769 milyon liraya ulaştığını söyledi.





UCUZ DENDİ, AŞIRI PAHALIYA MAL OLDU

Bu yıl Dışişleri, Kültür ve Turizm, Enerji, Çevre ile Ticaret bakanlıklarına toplam 33 milyar 247 milyon lira bütçe ödeneği verildi. Bu 5 bakanlığa 33,2 milyar TL verilirken şehir hastanelerini işleten 4 şirkete 33.8 milyar lira para ödenecek. Türkiye Ekonomi Politikaları Vakfı (TEPAV) tarafından yayımlanan Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) analiz raporunda, şehir hastanelerinin maliyetinin düşük gösterildiği ortaya çıkarılmış ve devlet hastanelerinden daha ucuza mal olacağı iddiaları çürütülmüştü.