Şehir hastanelerine 6 ayda 3.2 milyar lira

Adana, Yozgat, Elazığ, Bursa ve İstanbul Başakşehir şehir hastanelerini, Cumhurbaşkanlığı Sarayını yapan ve kamunun milyarlarca liralık ihalelerini alan Rönesans Holding işletiyor.







Sağlık Bakanlığına bağlı Strateji Geliştirme Başkanlığının açıkladığı harcama kalemlerine göre, yapımı tamamlanarak hizmete açılan 11 şehir hastanesi için bu yılın ocak ve haziran aylarını kapsayan ilk altı ayda, bakanlık kasasından 3.2 milyar TL harcandı.





Birgün’ün haberine göre, bu yıl Başakşehir’de hizmete açılan şehir hastanesi ile birlikte toplam 11 şehir hastanesi bulunuyor. Şehir hastaneleri projeleri Sayıştay tarafından denetlenemiyor. Muhalefet milletvekillerinin şehir hastanelerinin maliyeti ve işletmesi hakkındaki soruları bugüne kadar ‘ticari sır’ gerekçesiyle yanıtlanmadı.



