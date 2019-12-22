Şehir hastanesi için şok suçlama

Ankara Şehir Hastanesi'nde hekim ve diğer sağlık çalışanlarına ‘gizlilik sözleşmesi' imzalatıldığı ortaya çıktı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, hasta sağlığını etkileyen yönetim kaynaklı yanlışların gizlenemeyeceğini belirterek, “Sözleşme kapsamında hasta sağlığını yakından ilgilendiren hayati konularda hastalara bilgi verilmesi açıkça yasaklanıyor. Açıkça uyarıyorum; hastaneler şirket değildir! Hekimler ve sağlık çalışanları da şirket elemanı değildir” dedi.





CHP'li İlgezdi, şehir hastanelerinin gizlilik sözleşmesi imzalatmalarının meslek etiğine uymadığını, iş barışını ve hekim-hasta ilişkisini zedelemeye yönelik bir çaba olduğunu kaydetti.





GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ MOBİNGDİR





İlgezdi hekimler ve sağlık emekçileri tarafından tepkiyle karşılanan gizlilik sözleşmesinin açıkça Anayasaya aykırı olduğunu vurgulayarak, “Bu uygulama aynı zamanda sağlık emekçileri üzerinde kurulan bir mobbing baskısıdır. Zira söz konusu sözleşmede ‘personelin çalışma süresi içerisinde yapmış olduğu işler' tümden gizlilik sınıfına sokulmaktadır” dedi.





Ankara Şehir Hastanesi İdaresinin, dayanağını anayasa ve yasalardan almayan bir yetkiyi kullanmaya çalıştığını hatırlatan İlgezdi, “Sözleşme adı altında birtakım metinlerle kamu görevlilerine hukuki ve cezai sonuçlar doğuran yükümlülük getirilmesi mümkün olmadığı gibi bu uygulamada diretilmesi tam bir kanunsuzluktur” diye konuştu.



