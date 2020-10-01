Samanyolu Haber /Gündem / Şehir Hastanesi'nin musluklarında ölümcül akciğer mikrobu tespit edildi /01 Ekim 2020 11:25

Şehir Hastanesi'nin musluklarında ölümcül akciğer mikrobu tespit edildi

Mersin Şehir Hastanesi’nin şebekesinde Lejyoner hastalığı mikrobu ürediği tespit edildi.

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Yapımı 3 senede tamamlanan, Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olan Mersin Şehir Hastanesi, 2017'de hizmete girdi. Hastanenin açılışından 9 ay sonra yoğun bakım ünitelerindeki su şebekesinde, Lejyoner hastalığı olarak da bilinen ölümcül akciğer enfeksiyonu mikrobunun ürediği tespit edildi.

Numune alındı
Sözcü'den Ali Ekber Şen'in haberine göre, hastane yönetimi uyarılarak gerekli önlemlerin alınması istendi. Dönemin Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı Dr. Ali Kutta Çelik, başhekimliğe yazdığı yazıda, 23.11.2017 tarihinde alınan numunelerde dahili branş servislerinin ve yoğun bakımlarının bulunduğu T1 kulesinin su tankında, cerrahi branş servislerinin ve yine yoğun bakımların yer aldığı T2 kulesindeki lavabo musluğunda bakterinin ürediğini bildirdi. Gönderilen yazıda 1-2 ay aralıklarla tekrarlanan numunelerde de çeşitli yerlerde üreme olduğu vurgulandı. Ancak aradan geçen zamana rağmen önlem alınmadığı ortaya çıktı.

Yıllardır hastalık saçıyor
Toplam yatırım maliyeti 358 milyon Euro olan hastane, günlük 12 bin kişiye hizmet verecek poliklinik kapasitesine sahip.

1300 yatak kapasiteli Mersin Şehir Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı Dr. İsmet Bayındır'ın başkanlığındaki Enfeksiyon Kontrol Komitesi'nin raporları, hastalığa karşı önlem alınmadığını, mikrobun 2018 ve 2019 yıllarında tespit edildiğini ortaya koydu.
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