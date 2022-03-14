Samanyolu Haber /Gündem / Şehir içi ulaşıma üç ayda iki defa zam /14 Mart 2022 23:51

Şehir içi ulaşıma üç ayda iki defa zam

Niğde’de şehir içi ulaşım ücretlerine son üç ay içerisinde iki defa zam yapılması tepkileri de beraberinde getirdi.

SHABER3.COM

Evrensel'de yer alan habere göre Niğde’de şehir içi ulaşım ücretlerine son üç ay içerisinde iki defa zam yapıldı.

Öğrenci biletleri 75 kuruş, tam bilet 1 lira zamlandı. Yapılan zam ile birlikte tam bilet 4 liradan 5 liraya, öğrenci bilet 2 lira 75 kuruştan 3 lira 50 kuruşa yükseldi. Kartsız binişlerde ise tam 5 liradan 6 lira 50 kuruşa, öğrenci 3 lira 50 kuruştan 4 lira 50 kuruşa yükseldi.

Niğde’de şehir içi ulaşıma üç ay içinde iki defa zam yapılması üzerine, Niğde Bor Meslek Yüksekokulu öğrencileri tepkilerini dile getirdi.
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