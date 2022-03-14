Şehir içi ulaşıma üç ayda iki defa zam

Niğde’de şehir içi ulaşım ücretlerine son üç ay içerisinde iki defa zam yapıldı.Öğrenci biletleri 75 kuruş, tam bilet 1 lira zamlandı. Yapılan zam ile birlikte tam bilet 4 liradan 5 liraya, öğrenci bilet 2 lira 75 kuruştan 3 lira 50 kuruşa yükseldi. Kartsız binişlerde ise tam 5 liradan 6 lira 50 kuruşa, öğrenci 3 lira 50 kuruştan 4 lira 50 kuruşa yükseldi.Niğde’de şehir içi ulaşıma üç ay içinde iki defa zam yapılması üzerine, Niğde Bor Meslek Yüksekokulu öğrencileri tepkilerini dile getirdi.