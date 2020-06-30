Şehir Üniversitesi'nin öğrencileri bakın hangi okula aktarılacak

sol.org.tr'de yer alan habere göre YÖK, faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesi’ndeki öğrencilerin, garantör üniversite Marmara Üniversitesi’ne aktarılmasına karar verdi.





Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK)'ün aldığı karar doğrultusunda, faaliyet izni kaldırılmış olan İstanbul Şehir Üniversitesi’nde kayıtlı öğrencilerin, garantör üniversite olan Marmara Üniversitesine aktarılmasına karar verildi.





Faaliyet izni kaldırıldı





İstanbul Şehir Üniversitesi’nin faaliyet izni, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kaldırıldı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasının yer aldığı kararda, “İstanbul Şehir Üniversitesi’nin faaliyet izninin kaldırılmasına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ek 11’inci maddesi gereğince karar verilmiştir” denildi.





Söz konusu kararın gerekçesi üniversitenin, denetimler sonucunda mevcut mal varlığıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceği şeklinde ifade edildi.





Kararın gerekçesi şöyle ifade edildi:





“Kurucu vakfına kayyım atanan ve garantör üniversitesi tarafından yapılan denetimler sonucunda mevcut mal varlığıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceği tespit edilen ve bu durumu da Yükseköğretim Kurulunca onaylanan İstanbul Şehir Üniversitesi’nin faaliyet izninin kaldırılmasına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ek 11’inci maddesi gereğince karar verilmiştir.”





Davutoğlu tepki gösterdi





Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bilim ve Sanat Vakfı tarafından 2008 yılında açılan İstanbul Şehir Üniversitesi’nin faaliyet izninin kaldırılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.





‘Türkiye’nin eğitimine darbe vurdular’ diyen Davutoğlu, “Cumhurbaşkanı Erdoğan bu attığı imzayla tarihe üniversite kapatan devlet adamı olarak geçmiştir” ifadelerini kullandı.





Kararın gerekçesinin hiçbir açıklaması olmadığını söyleyen Davutoğlu, “Bütün sebeplerin herkes bir düzmeceden ibaret olduğunu biliyor” dedi.





“28 Şubat’ta yerlerde sürüklenenlerin hapislere girenlerin kurduğu bir üniversite Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kapatıldı” ifadelerini kullanan Davutoğlu, “Cumhurbaşkanı ve 28 Şubatçı ortakları üniversiteyi nasıl kapattıklarını gururla anlatabilir” dedi.