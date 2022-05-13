Samanyolu Haber /Gündem / Şehirde 15 gün süreyle yasaklandı /13 Mayıs 2022 22:23

Şehirde 15 gün süreyle yasaklandı

Van Valiliği kararıyla şehide 15 gün süreyle gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının yasaklandığı belirtildi.

SHABER3.COM

Van Valiliği kararıyla şehide 15 gün süreyle gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının yasaklandığı belirtildi.

Söz konusu açıklama valiliğin resmi internet sitesinde yer aldı.

Valilik sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla;milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile

Van ili coğrafi sınırları içerisinde 14/05/2022 tarihinden geçerli 28/05/2022 tarihi de dahil olmak üzere (15) gün süre ile; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2911 Sayılı Kanunun ilgili hükümlerine istinaden YASAKLANMIŞTIR.

İlimizde düzenlenecek olan basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması, 5442 sayılı İl idaresi Kanununun 11. Maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında MÜLKİ İDARE AMİRİNİN İZNİNE BAĞLANMIŞTIR.

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