Şehirden köye kaçış...

Aralarında ünlü isimlerin de yer aldığı çok sayıda kişi Ege köylerinde yer bakıyor.





Son 20 gün içinde satılık ev ve araziler için çok sayıda telefon almaya başladıklarını belirten emlakçılar, tapu dairelerinin kapalı olmasına rağmen kimi kişilerin kapora yollayarak ilanların kaldırılmasını istediğini kaydediyor.





Koronavirüs salgını sonrası emlak tercihleri de değişiyor. Özellikle İstanbul gibi kalabalık şehirlerde salgının daha hızlı yayılması sebebiyle Kuzey Ege'de son günlerde dikkati çeken bir hareketlilik var.





KEMALLI KÖYÜ VE CİVARI REVAÇTA





Salgından dolayı hayat tarzını değiştirmek isteyenler Bozcaada, Geyikli ve Assos bölgesinde gayrimenkul bulmaya çalışıyor. Özellikle Bozcaada’nın karşısında bulunan Kemallı Köyü'nde ise adeta talep patlaması var.





Tarihi yapıları, konumu, gölü ve havası ile insanları cezbeden 700 yıllık köyde termal su kaynağı da bulunuyor.





Gün içerisinde 50'ye yakın telefon aldıklarını belirten emlakçılar aralarında Kıvanç Tatlıtuğ ve Fikret Orman’ın da yer aldığı çok sayıda ünlü ismin de bölgede yer baktığını belirtiyor.





Tatlıtuğ'un Ege'nin tarihi köylerinden Kemallı'da arsa almak için harekete geçtiği iddia edildi.





BAHÇELİ EVLERE İLGİ BÜYÜK





Genellikle İstanbul'da ikamet eden zenginlerin ev ve arazi satın almak için kendilerini aradığını kaydeden emlakçı Murat Candan, Koronavirüs sonrası özellikle İngiltere olmak üzere yurt dışından da talep geldiğini ifade etti.





Candan bahçeli taş evlerin tercih sebebi olduğunu, ancak bölgede sınırlı sayıda yapı bulunduğunu ifade ediyor.





FİYATLARDA ARTIŞ VAR





Candan ev fiyatlarının arazinin konumu, büyüklüğü ve yapının niteliğine göre 400-500 bin TL'den başlayıp 3-4 milyon TL'ye kadar çıktığını aktardı. Bölgedeki gayrimenkul fiyatlarında yüzde 25 artış olduğu belirtiliyor.





Virüs salgınından dolayı tapu işlemlerinin yapılmadığını, ancak arayanların satılık ilanlarının kaldırılması için kapora yolladıklarını da dile getiren Candan, şimdiye kadar kendisine ulaşan 8 kişiden kapora aldığını kaydetti.







Emlakçı Halil Üzülmez ise, Asos, Bozcada ve Geyikli’de talebin önceki yılların bu aylarına göre yüzde 70 arttığını ve gün içerisinde 50 kişiden telefon aldıklarını söyledi..





HANGİ EVLER RAĞBET GÖRÜYOR?





Özellikle Troya ve Alexandria Troas antik şehirlerine de yakın konumda bulunan tarihi Kemallı Köyü'nün revaçta olduğunu bildirdi.







Beşiktaş Futbol Kulübü'nün eski başkanı Fikret Orman'ın göl kenarındaki 1200 metrekare arazi içindeki 800 bin TL'lik taş evle ilgilendiğini aktaran Üzülmez, Tatlıtuğ'un ise 350 bin TL'lik 600 metrekare araziye baktığını ifade etti.