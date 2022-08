"SİLAH RUHSATI TALEPLERİ PATLAMA YAPMIŞ DURUMDA"





CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, “Türkiye öyle bir duruma getirildi ki kimse kendini güvende hisetmiyor. Herkes, ‘kendi güvenliğimi nasıl sağlarım’ korkusu içinde yaşıyor. Gücü olan yasal yollara başvurarak 25 bin 30 bin bağış parası ödeyip, gerekirse rüşvet verip silah almanın yoluna giderken, gücü olmayan ise ruhsatsız da olsa silahım olsun yolunu tercih ediyor. Şehirlerin Teksas’a dönmesi an meselesi” açıklamasını yaptı.CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer; bazı kentlerde silah ruhsatı satışlarında “bağış” adı altında para istendiği yönündeki iddiaları, TBMM gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Sümer, önergesi ile ilgili açıklamasında şu değerlendirmeleri yaptı:"Vatandaşlarımız ne yazık ki sınırların güvenliğinden tedirgin durumdalar. Her geçen gün kamyonet kasasında nereden geldiği belli olmayan kişilerin şehir merkezlerine bırakıldığı videolar ile karşılaşıyoruz. Sınırlarımızdan elini kolunu sallaya sallaya gelen hangi milletin vatandaşı olmayan kişileri görüyoruz. Yine şehirlerimizde gerçekleşen adli olaylarda sığınmacı ve mültecilerin etkili olmaya başladığını üzülerek takip ediyoruz. Bu durum vatandaşları bireysel olarak silahlanmaya itiyor. Yapılan araştırmalarda vatandaşlar ülkede sınır güvenliğinin olmadığını, kendilerini güvende hissetmedikleri için silahlanmaya gittiklerini belirtiyorlar. Ekonomik krizin etkisiyle ne yazık ki tahammül sınırı azalan vatandaşların silah kullanım oranı artıyor. Silah ruhsatı almak isteyenlerden ise bağış adı altın istenilen paralar ise tam bir rezalet.Türkiye öyle bir duruma getirildi ki kimse kendini güvende hisetmiyor. 20 yıllık AKP iktidarının memleketi getirdiği durumda herkes kendi güvenliğimi nasıl sağlarım korkusu içinde yaşıyor. Gücü olan yasal yollara başvurarak 25 bin 30 bin bağış parası ödeyip, gerekirse rüşvet verip silah almanın yoluna giderken, gücü olmayan ise ruhsatsız da olsa silahım olsun yolunu tercih ediyor.Bazı illerimizde silah ruhsatı talepleri patlama yapmış durumda. Bir çok ilimizde gün geçmeden cinayet haberleri ile karşılaşıyoruz. Yetkili makamların hem bu iddilara cevap vermesi hem de bireysel silahlanmanın önüne geçmesi gerekiyorEkonomik nedenlerde ötürü yaşanan kavgalar, yaralamalar, cinayetler her gün haber bültenlerinde yerini alıyor. Millet bu kadar büyük bir buhranın içerisindeyken silah ruhsat taleplerinde patlama yaşanması ne yazık ki hayra alamet değildir. Şehirlerin Teksas’a dönmesi an meselesidir. İlgili Bakanlığın tüm çevresel nedenleri göz önüne alarak silahlanmanın önüne geçmesi gerekmektedir.”