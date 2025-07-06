Samanyolu Haber /Gündem / Şehit askerin naaşını arayan 5 asker, metan gazı zehirlenmesiyle şehit oldu /06 Temmuz 2025 18:00

Şehit askerin naaşını arayan 5 asker, metan gazı zehirlenmesiyle şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, metan gazı zehirlenmesi yüzünden 5 askerin şehit olduğunu açıkladı.

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MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

"Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında, teröristlerin açtığı ateş sonucu Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt şehit olmuş, yoğun ateş nedeniyle naaşına ulaşılamamıştır. Bölge kontrol altına alınmış, teröristler etkisiz hale getirilmiş ancak tüm aramalara rağmen şehidimizin naaşına henüz ulaşılamamıştır. Arama çalışmalarında, naaşın bulunabileceği tüm alanlar özel teşkil edilen ekiplerce titizlikle taranmaktadır. Devam eden arama faaliyetleri kapsamında; Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bulunan, önceden hastane maksadıyla kullanıldığı bilinen, teröristlerden temizlenmiş olan 852 rakımlı tepedeki bir mağarada 6 Temmuz 2025 tarihinde yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında 19 personelimiz metan gazına maruz kalmış, derhal hastaneye sevk edilmiş; yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 kahraman personelimiz şehit olmuştur. Bölgede kurtarma faaliyetleri tam teçhizatlı AFAD ve TSK ekiplerinin koordineli çalışmalarıyla devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır; etkilenen personelimize acil şifalar dileriz" denildi.

ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Beş şehidin dördünün kimliği belli oldu.

Astsubay Kıdemli Başçavuş Abdurrahman Akdoğan
İstihbarat Üsteğmen Ege Akar
Piyade Sözleşmeli Er Mansun Yeşildemir
Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı
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