Samanyolu Haber /Gündem / Şehit cenazesinde skandal /21 Ekim 2019 19:40

Şehit cenazesinde skandal

Hakkari’nin Şemdi ilçesinde teröristlerle girdiği çatışma sonrası şehit olan Piyade Er Sezai Ekşioğlu’nın cenaze töreninde tepki çeken görüntüler yaşandı. Cenaze namazının kılındığı camide protokol ile vatandaşlar arasına konan barikat dikkat çekti.

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade er Sezai Eşkioğlu, memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazının kılındığı Narmanlı Camisi'nde protokol ile vatandaşlar arasına kurulan ve barikatlar ise tepki çekti.

İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula'nın kıldırdığı cenaze namazı sonrası şehidin katafalktan askeri tören mangasınca alınan naaşı, tekbirler eşliğinde bir süre omuzlarda taşınıp top arabasına konuldu. Bu sırada bazı vatandaşlar "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde sloganlar attı. Bekar olan Eşkioğlu'nun cenazesi, daha sonra götürüldüğü Altıntepe Mahallesi'ndeki mezarlıkta dualar eşliğinde toprağa verildi. 

PROTOKOL İÇİN GÜVENLİK AĞI

Hakkari şehidinin törenine yüzlerce kişi katılırken, oluşturulan güvenlik ağı vatandaşları cenazeden uzak tuttu.
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