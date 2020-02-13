Samanyolu Haber /Gündem / Şehit eşine 6 yıl 10 ay hapis /13 Şubat 2020 13:46

Şehit eşine 6 yıl 10 ay hapis

Diyarbakır'da hain PKK'nın düzenlediği saldırıda şehit olan Üsteğmen Murat Ataş'ın eşi Sezen Ataş'a Gülen cemaati üyesi olduğu iddiasıyla 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

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Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, mahkeme Sezen Ataş’a “terör örgütü üyesi olduğunun sabit olduğunu” iddia ederek 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Ataş hakkında, temyiz süreci boyunca yurtdışına çıkış adli kontrol kararı uygulanacak.

Şehit Üsteğmen Murat Ataş’ın cenazesine 8 aylık hamileyken tekerlekli sandalye ile katılan Sezen Ataş’ın son yolculuğuna uğurlanmasından 1 ay sonra Başak Aslı dünyaya gelmişti.  Ataş, yaşadığı Gemlik’te kızını büyütmeye çalışırken, 25 Temmuz 2019’da Gülen cemaati üyeliği iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ataş hakkında iddianame düzenlenmiş, iddianamede 2 itirafçının ifadelerine yer verilmişti.

Kararı duyuran şehit kardeşi KHK'lı yarbay Mehmet Alkan şunları yazdı:
''Utan Turkiyem! Şehit Murat Ataş'ın eşi Sezen Ataş'a Bursa 2.Ağır Ceza Mahkemesi teröristlikten 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Türk milletinin bir ferdi ve şehit kardeşi olarak Türk Milleti adına verdiğiniz utanç vesikası bu kararınızı kabul etmiyorum.  Yazıklar olsun...''

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