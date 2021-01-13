Şehit eşine verilen hapis cezasını sordu diye hakkında fezleke yazdılar

HDP Kocaeli Milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu, şehit üsteğmen Murat Ateş'in eşinin gözaltına alınmasını eleştirdiği için hakkında fezleke hazırlandığını duyurdu. Fezlekeyi hazırlayan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gergerlioğlu’nun gözaltına alınan kadının kardeşinden gelen bir mesaja iki cümlelik yorum eklemesini gerekçe yaptı.





5 Ekim 2016’da Diyarbakır’da şehit olan Üsteğmen Murat Ateş hakkında 3 yıl sonra yapılan yargılamada, eşi Sezen Ataş, Bank Asya’da hesabı olduğu gerekçesiyle 2 kere gözaltına alınmıştı. Sezen Ataş, ‘örgüt üyeliği’ iddiasıyla 24 Temmuz 2019’da gözaltına alındı, 26 Ağustos 2019’da ise hakkında iddianame hazırlandı. Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Sezen Ataş, 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ataş’ın cezası kesinleşene kadar hakkında adlî kontrol uygulanmasına karar verildi.





İKİ KEZ GÖZALTINA ALINDI





İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sezen Ataş’ın henüz hapis cezası almadığı, gözaltına alındığı gün olan 24 Temmuz 2019’da, twitter hesabından, Sezen Ataş’ın kardeşinden gelen mesajı paylaşarak, “Ablam Sezen Ataş, bu sabah Bursa’da gözaltına alındı. Bu ikinci gözaltı. Eşi Murat Ataş, 2,5 yıl önce şehit oldu ve 2,5 yaşında bir kız çocuğu var. Lütfen yardım edin ne yapabiliriz bu durumda?” paylaşımında bulundu.





Gergerlioğlu, bu mesajın üzerine şu yorumu yapmıştı: “Hiçbir sınırları yok..! Her gün bebekli anneler tutuklanıyor, bu nasıl ülke..!?”





“İSTEDİĞİNİZDE ŞEHİT AİLESİ, İŞİNİZE GELMEYİNCE HAİN OLDUK”







İşte Gergerlioğlu hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca tweetindeki bu iki cümlelik yorum nedeniyle fezleke hazırlandı. Gergerlioğlu, hakkında fezleke hazırlandığını, “Ey Türkiye duy!! Bu tweetim için fezleke gelmiş bana! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na göre ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçu (!) işlemişim” sözleriyle duyurdu.





Gergerlioğlu hakkında fezleke hazırlanmasının ardından Sezen Ataş sosyal medya hesabından, “Sözü edilen Hain Şehit Eşi benim. Eşimin şahadetinden sonra düşüncesine dahi tahammül edemeyeceğiniz günler yaşadık, yaşıyoruz… İstediğinizde Şehit ailesi olduk, işinize gelmeyince hain olduk. Haksızlıklara ses olan, destek olan @gergerliogluof Beye çok teşekkür ederim. Yaşadığı durum içinde çok üzgünüm… Hayır @gergerliogluof bey halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmiyor zalimlerin vicdanına dokunuyor” paylaşımında bulundu.



