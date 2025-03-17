Samanyolu Haber /Gündem / Şehit Semih Terzi neden infaz edildi? /17 Mart 2025 23:30

Şehit Semih Terzi neden infaz edildi?

15 Temmuz Ölümlerini Araştırma Platformu koordinatörlüğü yapan gazeteci Selçuk Adıgüzel Youtube kanalında yeni bir video yayınladı.

SHABER3.COM

Yayınladığı videolarla adından söz ettiren Adıgüzel, sosyal medya platformu Youtube'daki kanalında ‘Şehit Semih Terzi Neden İnfaz edildi?’ başlıklı yeni bir video yayınladı.



Adıgüzel’in ''15 Temmuz'u anlamak istiyorsanız rejimin size dayattığı hikayenin dışına çıkmalı, kahraman denilenlerin hain hain denilenlerin kahraman olduğu bir bakış açısına sahip olmalısınız. Ömer Halisdemir ve Semih Terzi üzerinden rejim sahte bir kahramanlık hikayesi uydurdu ve çıkar amaçlı suçu ortaya çıkardığı için infaz edilen komutan Semih Terzi'nin ölümüne 15 Temmuz urbası giydirdi. Gerçekler ne mi? İşte onlar bu videoda.'' mesajıyla yayınladığı videoyu izlemek için tıklayın…


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