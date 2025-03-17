Şehit Semih Terzi neden infaz edildi?

Yayınladığı videolarla adından söz ettiren Adıgüzel, sosyal medya platformu Youtube'daki kanalında ‘Şehit Semih Terzi Neden İnfaz edildi?’ başlıklı yeni bir video yayınladı.





Adıgüzel’in ''15 Temmuz'u anlamak istiyorsanız rejimin size dayattığı hikayenin dışına çıkmalı, kahraman denilenlerin hain hain denilenlerin kahraman olduğu bir bakış açısına sahip olmalısınız. Ömer Halisdemir ve Semih Terzi üzerinden rejim sahte bir kahramanlık hikayesi uydurdu ve çıkar amaçlı suçu ortaya çıkardığı için infaz edilen komutan Semih Terzi'nin ölümüne 15 Temmuz urbası giydirdi. Gerçekler ne mi? İşte onlar bu videoda.'' mesajıyla yayınladığı videoyu izlemek için tıklayın…







