Şeker fabrikalarının 10 arsası daha parsel parsel yağmalandı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, mülkiyeti Türkşeker'e ait Niğde, Bitlis, Balıkesir, Muş, Eskişehir, Amasya ve Bayburt illerindeki 10 ayrı arsa ve araziyi 150 bin ile 12 milyon lira arasında değişen bedellerle çeşitli kişi ve şirketlere sattı.



İdare ayrıca TGT Enerji Üretim ve Ticaret AŞ'deki yüzde 0.03158'lik hissesini de Gama Enerji şirketine 140 bin lira bedelle devretti.



Satılan arsa, yapılar ve bedelleri ise şu şekilde:



– Türkşeker'e ait Niğde merkezde Sarı Köprü Mahallesi'nde 1.318,85 metrekarelik taşınmaz ile burada bulunan tüm yapılar 12 milyon TL'ye Zentar Tarım Ürünleri şirketine satıldı.



– Bitlis'in Ahlat ilçesi İkikubbe Mahallesi'ndeki 30.143,18 metrekare büyüklüğündeki arsa ile buradaki tüm yapılar 9.3 milyon TL'ye Haşim Ekinci'ye satıldı.



– Muş Bulanık'ta 5.076 metrekare ve 1.956 metrekarelik taşınmazlar toplam 8 milyon 790 bin lira bedelle Remzi Demircan'a satıldı.



– Eskişehir İnönü İlçesi, Çarşı Mahallesi'ndeki 19.815 metrekare ve 2.282 metrekarelik iki ayrı arsa üzerindeki yapılarla birlikte 955 bin TL ve 150 bin TL bedellerle Selahattin Düzbasan'a satıldı.



– Amasya'nın Merzifon İlçesindeki 13.3 metrekarelik Türkşeker taşınmazı 850 bin liraya Seyfettin Topçu'ya satıldı.



– Bayburt'un Demirözü ilçesindeki 20.344 metrekare taşınmaz 250 bin liraya Talha Yücel'e devredildi.