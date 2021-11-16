Şekere büyük zam

Türkşeker'in resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, kristal şekerin KDV dahil fiyatı ise 5,3055 olarak belirlendi.



Bu zamla birlikte, kristal şekerin 50 kilogramlık çuval fiyatı da 212 TL'den 265,28 TL'ye çıktı.



Şekere bir önceki zam 31 Ocak 2021'de yapılmış, kristal şekerin kg satış fiyatı KDV hariç 3,57 TL'den 3,93 TL'ye, KDV dahil fiyatı de 3,85 TL'den 4,2444 TL’ye çıkarılmıştı.



"Arz sıkıntısı yok"



Öte yandan Türkşeker, "Çeşitli basın organlarında şekerde arz problemi olduğuna dair iddialar doğru değildir. Herhangi bir arz problemi bulunmamaktadır" açıklamasını da yaptı.



Açıklamada Türkşeker'in 2020-2021 üretim döneminde yaklaşık 400 bin ton şeker üreterek, birçok fabrikasında tüm zamanların rekorunu kırdığı ifade edildi, "Bmiktar kooperatif ve özel sektör fabrikalarının üretimiyle birlikte toplamda 1 milyon 150 bin ton civarındadır" denildi.



Fiyat artışının gerekçesi olaraksa "Herhangi bir arz problemi bulunmamaktadır. Piyasada bazı firmaların fiyatları yükselterek ürün satmalarından dolayı böyle bir ortam oluşmuştur" denildi.



Sosyal medyada BİM market zincirinde 1 haftadır toz şeker ve küp şekerin bulunmadığı ve rafların boş kaldığı yönünde iddialar dile getirilmesi üzerine BİM geçen hafta bir açıklama yapmıştı. Şeker fabrikalarının son günlerde şeker satışını neredeyse durdurduğunu vurgulayan BİM, "Diğer üreticilerin satış fiyatının yüksek olması sebebiyle, tüketicimize uygun fiyatlı şeker tedarik etmekte zorlanmaktayız" demişti.



2018 yılında yapılan özelleştirme ihaleleri ile Türkşeker bünyesindeki 10 şeker fabrikası özelleştirilirken, geriye kalan 15 şeker fabrikası ile makine fabrikaları ise özelleştirme kapsamından çıkarılarak, Varlık Fonu'na devredilmişti.