Samanyolu Haber /Gündem / Şekerinin fiyatı 1 yılda 4 kat arttı /25 Nisan 2022 21:58

Şekerinin fiyatı 1 yılda 4 kat arttı

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi şekerleme alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar yükselen fiyatlar nedeniyle zorlanıyor. Şeker fiyatlarının son bir yılda 4 katına çıktığı aktarıldı.

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Evrensel'de yer alan habere göre CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Adana’da Ramazan Bayramı öncesi, bayram şekeri ve lokum satan esnafla bir araya geldi. Esnafın sorunlarını dinleyen Bulut, pandemiden önce ve sonra olmak üzere ne kadar satış yaptıklarını sordu. Esnafın geçmiş yıllarda şeker çeşitlerinden 10 ton alabildiğini, bu oranın girdi fiyatlarına ve şekere yapılan fahiş zamlardan sonra 150-200 kiloya kadar düştüğünü kaydeden Bulut, “Bayram şekerinin kilosu 1 yılda 4 kat zamlandı. Vatandaş alamıyor, esnaf satamıyor” dedi.

10 TONDAN 200 KİLOYA DÜŞTÜK

Bulut'un ziyaretinde, pandemiden önce 10 tonluk ürün aldıklarını, şimdi ise 150-200 kilo alabildiklerini söyleyen esnaf, şöyle devam etti:

“10 tondan 150-200 kiloya kadar düştük. Bulamadığımızdan değil, fiyatı yüksek olduğundan. Alsak bile satamıyoruz. Geçen sene şekerin kilosunu 13-15 lira arası satarken, gerçek satış fiyatı 60 lira olmasına rağmen, vatandaş alabilsin diye 50 liraya kadar düşürdük. Şekerin fiyatı yükselince bayram şekerinin fiyatı da arttı. Bunların içinde bir de maliyetimiz var. Geçen ay dükkâna sadece 9 bin 800 lira elektrik faturası geldi. Hatta ışıkların yarısı kapalı. Kurtaramıyoruz, gittiği yere kadar gitmeye çalışıyoruz. Artık dama dedik. Bundan birkaç ay öncesine kadar şekerin çuvalını 200-230 lira civarında alıyorduk. Şu an 1000 TL oldu. Şekerin fiyatını buraya çıkartanı herkes biliyor.”
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