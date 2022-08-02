Samanyolu Haber /Gündem / "Sekiz aydır onaylanmasını bekliyoruz" /02 Ağustos 2022 16:08

"Sekiz aydır onaylanmasını bekliyoruz"

İstanbul'daki yeni metro hatları konusunda açıklamalarda buluna İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu, Finans Merkezi’ne metro projesi içinse sekiz aydır onay beklediklerini söyledi.

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Adı dönem dönem cumhurbaşkanlığı için de anılan ve İstanbul ile ilgili bazı kararları tartışma konusu olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu, metro konusunda yaşadıklarını sorunları ifade etti.

İmamoğlu, Finans Merkezi’ne metro projesi içinse sekiz aydır onay beklediklerini söyledi.

diken.com.tr'de yer alan habere göre durdurulan metro hatlarına ilişkin konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu, bunun cumhurbaşkanlığının çıkardığı bir genelgeden kaynaklandığını duyurdu.

İBB başkanı, Ataşehir ilçesinde bitme aşamasına gelen Finans Merkezi’ne metro projesi içinse sekiz aydır onay beklediklerini söyledi.

İmamoğlu tünel kazıları tamamlanan Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattını inceledi. Çalışması durdurulan hatlara ilişkin konuşan İmamoğlu, bu durumun kendilerinden kaynaklanmadığını söyledi.

Pendik-Kaynarca-Tuzla ve Kirazlı-Halkalı hattının durdurulmasının cumhurbaşkanlığının çıkardığı genelgeden kaynaklandığını belirten İmamoğlu, şöyle konuştu: “Yüzde 10 bitirimin altında kalan işlerle ilgili müteahhitler, tek taraflı sözleşmelerini feshedebiliyorlar. İki hat da bu oranın altında duruyordu, bir tanesi çok az bir limitle. Ve bu haklarını müteahhitler biz istemememize rağmen kullandılar. Bizim değil cumhurbaşkanının aldığı kararın gereğini yürüttüler.”

Her iki hatla ilgili yeni ihale hazırlığında olduklarını kaydeden İmamoğlu, “Hatta bu ayın içinde hızlıca ihaleye çıkıp, iki hatta da yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.
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