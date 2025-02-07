Sekiz günde üçüncü olay: ABD'nin Alaska eyaletinde 10 kişiyi taşıyan uçak kayboldu

ABD'de Kuzey Kutup Dairesi'nin güneyinde Alaska'nın Norton Sound bölgesinde 10 kişiyi taşıyan bir uçak Perşembe günü öğleden sonra kayboldu. Ekipler uçağa dair herhangi bir iz bulmak için gece boyunca arama yaptı.



Euronews'te yer alan habere göre Alaska Kamu Güvenliği Departmanına göre Bering Air'e ait Cessna Caravan tipi uçak, dokuz yolcu ve bir pilot ile birlikte Unalakleet'ten Nome'a doğru yola çıkmıştı. Yetkililer, uçağın son bilinen koordinatlarını belirlemek için çalışıyor.



Yaklaşık 690 kişinin yaşadığı Unalakleet, Nome'un yaklaşık 240 kilometre güneydoğusunda ve eyalet merkezi Anchorage'ın 640 kilometre kuzeybatısında yer alıyor.



Bu kaybolma olayı, sekiz gün içinde ABD havacılık trafiğinde yaşanan üçüncü büyük olay oldu. 29 Ocak'ta başkent yakınlarında bir yolcu uçağı ve bir ordu helikopteri çarpışarak 67 kişinin ölümüne neden olmuştu. 31 Ocak'ta ise Philadelphia'da bir tıbbi nakil uçağı düşmüş, uçakta bulunan altı kişi ile yerdeki bir kişi hayatını kaybetmişti.



Bering Air operasyon direktörü David Olson’a göre Cessna Caravan tipi uçak Unalakleet'ten saat 14:37'de kalktı ve yetkililer uçakla yaklaşık bir saat içinde irtibatını kaybetti. ABD Sahil Güvenlik verilerine göre uçak kıyıdan yaklaşık 19 kilometre açıkta kayboldu.



Olson, "Bering Air ekibi detayları toplamak, acil yardım sağlamak ve arama kurtarma operasyonlarını başlatmak için yoğun şekilde çalışıyor," dedi.



Bering Air, Nome, Kotzebue ve Unalakleet merkezlerinden Batı Alaska'daki 32 yerleşime hizmet veriyor. Çoğu destinasyona haftanın altı günü günde iki planlı uçuş düzenleniyor.



Kış aylarında Alaska’nın kırsal bölgelerinde uçaklar, uzun mesafeli seyahatler için genellikle tek seçenek oluyor.



Nome Gönüllü İtfaiyesi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kıyı boyunca Nome'dan Topkok'a kadar kara ekiplerinin arama yaptığını duyurdu. Ancak hava durumu ve düşük görüş mesafesi nedeniyle hava aramalarının şu an için sınırlı olduğunu belirtti.



Halktan kendi arama gruplarını oluşturmamaları istendi, çünkü hava koşullarının çok tehlikeli olduğu belirtildi.



ABD Sahil Güvenliği'nin uçak ekibi, kaybolan uçağın son bilinen konumunda arama yapmayı planlıyor.



Ulusal Hava Durumu Servisine göre Unalakleet'te kalkış sırasında sıcaklık -8,3 dereceydi ve hafif kar yağışı ile sis bulunuyordu.



Uçakta bulunan kişilerin isimleri henüz açıklanmadı.



Tarihi 'Altın Koşusu' ile tanınan Nome, Kuzey Kutup Dairesi'nin hemen güneyinde yer alıyor ve 1.610 kilometrelik Iditarod Kızaklı Köpek Yarışı'nın bitiş noktası olarak biliniyor.