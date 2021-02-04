Samanyolu Haber /Gündem / Sekiz ülkenin büyükelçiliğinden Osman Kavala için ortak bildiri /04 Şubat 2021 17:36

Sekiz ülkenin büyükelçiliğinden Osman Kavala için ortak bildiri

Estonya, Finlandiya, Almanya, Lüksemburg, Litvanya, Hollanda, İsveç ve İngiltere'nin İnsan Hakları Büyükelçileri iş insanı Osman Kavala’nın devam eden tutukluluğunu eleştiren bir bildiri yayınladı.

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Sekiz ülkenin  İnsan Hakları Büyükelçileri bildiride, "Hukukun üstünlüğü, insan hakları ve yargıdaki olumsuz gelişmelerin devam etmesi bizim için büyük endişe kaynağıdır. Türkiye'de oldukça kısıtlanan sivil toplum, bizim dayanışmamıza güvenebilir" dedi.

Büyükelçiler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 2019'da Kavala ile ilgili verdiği kararda hükümsüz tutukluluğunun siyasi gerekçeyle uzatıldığına hükmettiğini, bunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ihlali anlamına geldiğini ve acilen serbest bırakılmasına hükmettiğini anımsattı. 

İlk olarak İsveç'in 1980'lerde İnsan Hakları Büyükelçisi atamasının ardından bugün Avrupa'da 9 ülkenin Dışişleri Bakanlıklarında "İnsan Hakları Büyükelçileri" bulunuyor. Bu insan haklarına taahhütlerini simgeliyor.

Bu ülkeler arasında Fransa da yer almasına karşın, Kavala ile ilgili yapılan ortak açıklamaya Fransız Büyükelçinin katılmaması dikkat çekti. 

Ortak açıklamayı, Almanya Federal Hükümeti İnsan Hakları Komiseri Bärbel Kofler ile aralarında Finlandiya, İngiltere İnsan Hakları Büyükelçilerinin de bulunduğu hesaplar Twitter hesaplarından duyurdu. 

Açıklama, Ankara'da bulunan diplomatik kaynaklardan da teyid edildi
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