Sektör temsilcileri uyardı: Et fiyatları uçacak

Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu, kırmızı et fiyatlarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Solakoğlu, “Yaz döneminde ette fiyatlar uçacak. Gelecek 30 gün içinde et fiyatlarında yüzde 23-24 civarında artış olacak” dedi. Üreticilerin çiftlikten koptuğunu belirten Solakoğlu, fiyatların yüksek olmasının ana nede­ninin arz sıkıntısı ve yüksek maliyetler olduğunu söyledi.







Et ve Süt Kurumu tarafından kesimi ve satışı yapılan büyük baş hayvanlar için yetiştiricilere 2 bin 500 lira destek ödemesini öngören düzenlemenin, piyasada olumlu karşılansa da, et ve süt sektöründeki kronik sorunlara çözüm olamayacağı belirtiliyor.





Büyük başta 85 TL olan 1 ki­logramlık karkas et maliyetine karşılık ESK'nın vereceği destek ile çiftçinin eline yine 1 kilogram­lık karkas et için geçecek para yaklaşık 82 TL olacak.





Sözcü'den Sayime Başçı'nın haberine göre, bu desteğin doğru bir adım olduğunu ve bir ay boyunca tüketicinin ESK mağazalarından uygun fiyata et alabilmesini sağlayacağını anla­tan Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu, düzenlemenin et fiyatlarındaki artışa çözüm olmayacağını kaydetti.





Solakoğlu, “ESK ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin 150-160 mağa­zası var. Türkiye'de binlerce on binlerce mağaza ve kasap var et alınabilen. Bunların içinde 15-20 tanesinde bir nebze daha ucuza satılması Türkiye piyasasında regülasyon görevi görmez” dedi. Sütün litresinden 1 TL zarar eden üreticinin, çiftlikten kopmaya de­vam ettiğini kaydeden Solakoğlu, ineğin kesimi ile gelen paranın 20 bin TL, bir yıl boyunca sağılması ve litre başına 1 TL kâr edilmesi durumunda ise 7 bin TL kazanç sağla­dığını kaydetti. “O zaman üretici kesime gidip 3 yıllık kârını cebine koyuyor onu da götürüp Döviz Endeksli Mevduat gibi yüksek getiri­leri olan enstrümanlara koyuyor” diye konuşan Solakoğlu, üreticinin çiftlikten koptuğunu kaydetti.





Türkiye'de fiyatların yüksek olmasının ana nede­ninin arz sıkıntısı ve yüksek maliyetler olduğunu anlatan Solakoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:





“Türkiye'de hayvan sayısında ciddi düşüş var ve anaç hayvanlarda kesim, zarar edildiği için devam ediyor. Ramazan sonun da ciddi bir iyileştirme yapılmazsa bu kıyım devam edecek.”





Süt fiyatlarında olması gereken seviyenin 8 TL civarında olduğunu kaydeden Solakoğlu, burada bir düzenleme beklediklerini dile getirdi. Çiğ süt fiyatının 5.70 TL'den 7 TL'ye çıkarılabileceğini ve 1 TL de destekleme ödemesi alınabileceğini söy­leyen Solakoğlu, “Yaz döneminde ise ette fiyatlar uçacak. Gelecek 30 gün içinde et fiyatlarında yüzde 23-24 civarında artış olacak” dedi.