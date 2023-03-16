Samanyolu Haber /Gündem / Sel felaketi de göz göre göre geldi: Yaşanacaklar madde madde yazılmış! /16 Mart 2023 12:07

Sel felaketi de göz göre göre geldi: Yaşanacaklar madde madde yazılmış!

Kahramanmaraş depremleri nasıl göz göre göre geldiyse Şanlıurfa ve Adıyaman’da can kayıplarına sebep olan sel felaketi de göz göre göre gelmiş. Yaşanabilecekler 2021 yılında madde madde yazılmış, ancak hiçbir tedbir alınmamış.

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Yaklaşık 50 bin insanın yaşamını yitirdiği, milyonlarca insanın ise evini kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgesi sel felaketi ile de karşı karşıya bırakıldı. “Bırakıldı”, çünkü iktidar depreme hazırlık konusuna nasıl kayıtsızca yaklaştıysa sel konusunda da benzer bir kayıtsızlık göstermiş. Bugün yaşananlar, bundan iki yıl önce 2021 İl Afet Risk Azaltma Planı (IRAP) raporunda madde madde yazılmış, ancak hiçbir önlem alınmamış.

Gazeteci Murat Ağırel, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Şanlıurfa'da ölümlerin nasıl göz göre göre geldiğini anlattı. "Dere ıslahı yapmak yerine Japonya’dan borç alarak Taliban’a para gönderen Şanlıurfa Belediyesi’ni anlatayım" diyen Ağırel'in açıklaması şu şekilde:


“Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sel felaketi ile ilgili paylaşımında şunları yazdı: 'Yakın geçmişimizde yaşanan en büyük sel felaketi ile karşı karşıyayız. Metrekareye yağan 170 kilogram yağışla birlikte 65 yıldır görülmeyen bir afet geçirdik.' Yani depreme 'Asrın Felaketi' diyen partinin yönettiği belediye sele, 'Yarım Asırlık Felaket' demişler.

Gerçekten öyle mi?

Oysaki 2021 yılında AFAD ve Şanlıurfa valiliğinin ortaklaşa düzenlediği IRAP var. Yani İl Afet Risk Azaltma Planı…

Madde madde yaşanacakları yazılmış raporda.

Mesela sel felaketi bölümünü inceleyelim…

Taşkın olacak dereleri ilçeler dahil yazmışlar.

İl merkezi için hangi derelerden bahsediliyor raporda?

Cavşak, Karakoyun, Akpınar derelerinden bahsediliyor ve sel olacak yerler derecelendiriliyor.

Peki yağan yağmurlarda hangi dereler taştı?

Cavşak, Karakoyun ve Akpınar…

Peki, taşan dererler için ne deniyor biliyor musunuz?

Yer teslimi yapılmayan yerlerde ıslah çalışması yapılamamış. Hatta yapım ihalesi yapıldığı halde yer teslimi yapılmadığından ihaleler iptal edilmiş!

Başka ne denmiş?

Büyük projelerin finanse edilmesindeki sorunlar, ödenek yetersizliği, yağmur ve kanalizasyon sistemlerinin geliştirilmemesi, taşkın olacak yerlerin imara açılmış olması, derelerin temizliğinin yapılmaması gibi sebepler var.

Başka ne tespitler yapılmış?

Hoca kılıklı soytarı çıkar kırmızı çizgi kanun değişmediği için tanrı cezalandırıyor der, yöneticisi çıkar yarım yüzyılın felaketi der ama gerçek iş bilmezliktir.

Rapor kapı gibi hazırlanmış.

Ölümler göz göre göre gelmiş.

Dahası da var.

Dere ıslahı için para bulunamadığı yazan raporun aksine Şanlıurfa Belediyesi Japonya’dan borç para almış.

Ama bunu dere ıslahında kullanmak yerine Taliban’a göndermiş.”
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