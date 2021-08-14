Sel felaketinde bilanço artıyor: Resmi açıklamaya göre hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi

Kastamonu, Sinop ve Bartın'da etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu. Sel en çok 5 bin 400 nüfuslu Kastamunu'nun Bozkurt ilçesini vurdu. Yağış ile birlikte ilçe merkezinden geçen Ezine Çayı taştı. Çayın taşmasıyla oluşan sel cadde ve sokakları içine aldı; evler, iş yerleri sular altında kaldı. Su seviyesi bazı bölgelerde 4 metreye kadar yükselirken, araçlar sürüklendi. Ezine Çayı kenarında bulunan ve 3 yıl önce yapılan 8 katlı Ölçer Apartmanı yıkıldı, yanında bulunan 2 binanın ön cephesi çöktü.





Öte yandan Sinop ve Bartın'da etkil olan şiddetli yağış sonrası altyapı ve üstyapıda ağır hasarlar oluştu, tarım arazileri ile yollar çöktü; su, elektrik ve telefon hatları hasar gördü.





51 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kastamonu ve Sinop'ta büyük yıkıma yol açan sel felaketinin ardından arama-kurtarma çalışmaları sürerken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu'da 43, Sinop'ta 7, Bartın'da 1 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.





KAYIP KADININ CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Bartın'ın Ulus ilçesinde sel sularına kapılan Arife Ünal'ın cenazesi, evinden yaklaşık 600 kilometre uzaklıkta dere yatağının taşlık bölgesinde bulundu. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Sualtı Jandarma Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ve askeri personel, Kumluca beldesi Akörensöküler köyünde 11 Ağustos'ta sel nedeniyle evi yıkılan ve bu sırada sulara kapılan Arife Ünal'ın (85) bulunması için yaklaşık 4 gündür yoğun çaba harcadı.





Sabah saatlerinde yeniden arama çalışmalarını başlatan ekipler, yaşlı kadının cenazesini, evine yaklaşık 600 kilometre uzaklıkta dere yatağının taşlık bölgesinde buldu.



