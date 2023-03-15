Sel felaketinde can kaybı 10'a yükseldi

Ağır yıkıma neden olan depremlerin yaşandığı bölgede şimdi de sel felaketi yaşanıyor. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine koordinatör olarak atanan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, sağanağın etkili olduğu Adıyamanın Tut ilçesinde bir bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin kaybolduğunu açıkladı. Şanlıurfa'da, Tandoğan Mahallesi'nde bulunan Yavuzlar Apartmanı'nın bodrum katındaki dairede 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Böylece kentte sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 9'a yükseldi. Ayrıca Şanlıurfa'da kayıplar olduğu belirtiliyor.







Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki ağır yıkım yaşanan deprem bölgelerini bu kez sel vurdu.







Deprem bölgesinde koordinatör olarak görev yapan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, sağanağın etkili olduğu Adıyaman'ın Tut ilçesinde, bir bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin kaybolduğunu açıkladı.





Bölgeye Adıyaman ile Gölbaşı ilçesinden destek ekiplerin sevk edildiğini vurgulayan Hatipoğlu, şöyle konuştu:





"Destek ekiplerimizin ve araçlarımızın bir kısmı burada bir kısmı da yolu temizleyerek geliyor. Olayda 1 vatandaşımız vefat etti, 4 vatandaşımız kayıp. Ekiplerimiz arama çalışmalarını sürdürüyor. Diğer vatandaşlarımıza da ulaşmaya çalışıyoruz. En kısa zamanda inşallah vatandaşlarımıza ulaşmayı ümit ediyoruz. Gerçekten tüm bölgeyi derinden etkileyen bir afet. Vatandaşlarımızın kendi imkanlarıyla temin ettiği konteynerin sulara kapılması sonucu böyle bir olay oldu."





Adıyaman kent merkezinden geçen Eğriçay'ın taşması sonucu Atatürk Bulvarı'nda trafikte aksamalar yaşandı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.





"4 VATANDAŞIMIZ KAYIP"

CNN Türk'e konuşan Adıyaman Koordinatör Valisi Gökmen Çiçek, "Selden dolayı etkilenme var, 4 vatandaşımız şu an kayıp görünüyor. Arama kurtarma ekipleri şu an bölgede çalışmaları sürdürüyor" dedi.





"HASTANE TAHLİYE EDİLİYOR"



Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ise" Gece 3'ten sonra çok yoğun bir yağış oldu. İhbarlar var. Kurtarılmayı bekleyenler var. Vatandaşlarımız çok hareket etmesin, dışarı çıkmasın. Ciddi bir araç tahribatı var. Urfa tarihinde böyle bir yağış görmedi. İki günde yağan yağış 200 kilograma yaklaştı. Şu an ihbarlar var ama kayıp yok. 200 hastamız var hastanemizde onları tahliye ediyoruz. Yurttaşlar trafiğe çıkmasınlar. Dere kenarında olanlar yurttaşlarımızın da üst katlara ya da güvenli bölgelere geçmesini istiyoruz " dedi.





Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılıç, "Dünden beri son yılların en fazla yağışı yaşanıyor. Merkezde çok ciddi bir can kaybımız yok. 3 kişi aranıyor, 1 kişi ise hayatını kaybetti. İki katlı üç katlı evlerinde en ufak hasar olmayan insanlar şu an çadırda yaşıyorlar" dedi.





SOYLU: DERE ETRAFINDA BULUNMAMAK GEREKİR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesi olan Adıyaman'da sele ilişkin yaptığı açıklamada, "Dere yataklarının etrafında bulunmamak gerekir. Tüm tedbirleri ilgili yerlerde arkadaşlarımızın uyarısı var" dedi.





Soylu açıklamasında, "Buradaki çalışmalar valilerimiz, jandarma komutamız, bölge müdürlerimiz burada. Yollar açık, elektrik, su var. Tedbirlerimiz ve uyarılarımız devam ediyor. Dere yataklarının etrafında bulunmamak gerekir. Tüm tedbirleri ilgili yerlerde arkadaşlarımızın uyarısı var" ifadelerine yer verdi.





AFAD'TAN AÇIKLAMA



AFAD'tan yapılan açıklamada ise, "Bölgede meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle Adıyaman ilimizin Tut ilçesinde sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Adıyaman, Adana, Kahramanmaraş ve Diyarbakır AFAD ekiplerimiz olay bölgesinde görevlendirilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.





ŞANLIURFA'DA 4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sel yaşanan kentlerden biri olan Şanlıurfa'da ise kentin simgesi Balıklıgöl taştı, çok sayıda ev ve araç su altında kaldı. Kent merkezindeki köprülü Abide Kavşağı'nın altında araçlarıyla ilerlemeye çalışanlar ile itfaiye ekibinin de aralarında bulunduğu 6 kişinin sel sularına kapıldığı belirtilirken, dalgıçlar bölgede arama kurtarma çalışması yapıyor.





İTFAİYE ERLERİ KAYIP

Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynep Abidin Beyazgül CNN'e yaptığı açıklamada "Su altında insanlarımız var onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Şu anda yetişmekte zorluk çekiyoruz. Arama kurtarma çalışmaları sırasında İtfaiye erlerimizin kullandığı bot alabora oldu, 1 itfaiye eri kurtarıldı, diğerlerinden haber alınamıyor" ifadelerini kullandı.





Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, "Sel felaketinde 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımız var. Helikopterlerle alınacaklar var. Durum kontrolümüz altında. Çevre illerden de destek var. Can kaybının artacağına dair endişemiz var. Şehrin farklı yerlerinde dalgıçlar arama yapıyor" ifadelerini kullandı.





'SON YILLARIN EN YOĞUN YAĞIŞINI ALDI'

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kentte etkili olan yağış sonrası Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) alınan tedbirler ve sahada yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıya katıldı. Vali Ayhan, Şanlıurfa'nın son yılların en yoğun yağışını aldığını ifade ederek, "Şanlıurfa son yılların en yoğun yağışını aldı, bugün de bekliyoruz. Urfa'nın yıllık yağış ortalaması 450 kilogram, sadece iki gündeki toplam yağış miktarı neredeyse 150 kilogram. Mart ayında yıllık ortalama yağış miktarı 57 kilogram, sadece bugünkü yağış miktarı 77 kilogram, dolayısıyla büyük bir yağışın olduğunu ve genel hayata etkilerini de buradan görebilmekteyiz. Bunun da yansımaları oldu, gerek trafik akışısın etkilenmesi, bodrum katlarının su altında kalması, bazı kamu kurum ve kuruşlarının etkilenmesi çiftçilerimizin etkilenmesi" dedi.





EVLER, ARAÇLAR SULAR ALTINDA KALDI

Sağanak yağışın etkili olduğu kentte yüzlerce ev ve araç sel suları altında kaldı. Ekili tarlalara zarar geldi. Yaşanan sel baskınlarına karşın vatandaşlar, su basan evlerini kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Kentte halen birçok semte ulaşım sağanamazken, yağışların devam etmesi hayatı olumsuz yönde etkiledi.





ABİDE KAVŞAĞI'NDA CAN PAZARI

Kentin merkezinde bulunan köprülü Abide Kavşağı'nın altından araçlarıyla ilerlemeye çalışan vatandaşlar, sel sularına kapıldı. Can pazarının yaşandığı kavşakta 1 kadın ile 1 çocuk son anda vatandaşlar tarafından halat atılarak bulunduğu yerden kurtarıldı. Sel sularıyla taşan kavşakta 2 itfaiye eri ile 4 vatandaşın sel sularına kapıldığı belirtilerken, su altı arama ve kurtarma dalgıç ekipleri arama kurtarmaya çalışması başlattı Halen kent merkezinde sel sularına kapılan araçlar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.





KANAL VE DERE YATAKLARINA YAKIN EVLER İÇİN ÇAĞRI

Şanlıurfa Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, zemin ve bodrum katlardaki konutların boşaltılması çağrısında bulunuldu.





"Değerli Vatandaşlarımız; Dere yataklarına (Karakoyun) sınırı bulunan Akabe, Direkli, Devteyşti, Sancaktepe, Akpıyar bölgeleri başta olmak üzere zemin ve bodrum katlardaki konutları acilen boşaltmanız ve güvenli alanlardan ayrılmamanız önemli. Ağır hasarlı binalardan uzak durmanız, gerekmedikçe evlerinizden dışarı çıkmamanız, resmî kurumlardan yapılan uyarılara harfiyen uymanız can güvenliğiniz için önem arz etmektedir."





ADIYAMAN VE ŞANLIURFA'DAKİ UÇAK SEFERLERİNDE AKSAMA



Sağanağın ardından sel yaşanan Şanlıurfa ve Adıyaman'daki rüzgar ve buzlanma hava trafiğinde aksamalara neden oldu. AnadoluJet'in Ankara-Adıyaman seferini yapan uçak, şiddetli rüzgar ve buzlanma nedeniyle Adıyaman Havalimanı'na iniş yapamadı. Bir süre havada tur atan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na geri döndü.





Olumsuz hava koşullarının yaşandığı diğer il Şanlıurfa'da da şiddetli rüzgar uçak seferlerinde aksamalara yol açtı. Şanlıurfa Havalimanı'na rüzgar nedeniyle iniş yapamayan bazı uçaklar, havada tur atmak zorunda kaldı. Bazı uçaklar ise şiddetli rüzgardan iniş yapamayarak başka illere yönlendirildi. Anadolujet'in Ankara-Şanlıurfa seferini yapan yolcu uçağı Gaziantep Havalimanı'na, Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Şanlıurfa seferini yapan uçağı ise Diyarbakır Havalimanı'na indi.





CAN KAYBI 10'A YÜKSELDİ

Sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da, Tandoğan Mahallesi'nde bulunan Yavuzlar Apartmanı'nın bodrum katındaki dairede 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. İhbarla bölgeye giden ekipler tarafından bodrum katından çıkarılan ve Suriye uyruklu olduğu belirtilen 5 kişinin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Böylece Adıyaman ve Şanlıurfa'da sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükseldi.







