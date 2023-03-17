Samanyolu Haber /Gündem / Sel felaketinde can kaybı 18'e yükseldi /17 Mart 2023 16:11

Sel felaketinde can kaybı 18'e yükseldi

Şiddetli yağışın yaşandığı afet bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürerken can kaybı 18'e yükseldi.

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6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'da etkili olan sağanak yağış sele yol açtı. Şanlıurfa ve Adıyaman’da şimdiye kadar 18 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Soylu, Şanlıurfa'da 16, Adıyaman'da 2 olmak üzere sel felaketinde 18 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Soylu, Şanlıurfa Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.  Bakan Soylu, açıklamaları şöyle:

Sabaha kadar 4 milyon metreküp su boşaltıldı. Sürekli kontrol ediyoruz. Burada arıtmaya da başladık. Su şu anda arıtılıyor.

Şanlıurfa'da arıtılmış suyun yarın sabah saat 05.00 itibarıyla sisteme verilmeye başlanacak. 100'ün üzerinde kullanma suyu tankeri ve içme suyu geldi. 

CAN KAYBINDA ARTIŞ
Şanlıurfa'da ölüm sayımız 12'ydi. Şanlıurfa'da 16 Adıyaman'da 2 toplam 18 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Bozova'da ve Tut ilçesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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