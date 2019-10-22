Samanyolu Haber /Gündem / Sel mağduru vatandaş veryansın etti /22 Ekim 2019 00:23

Sel mağduru vatandaş veryansın etti

Gaziantep'te yaşanan sel sonrasında vatandaşlar ilgisizlikten yakındı. Bir vatandaş ise "Elim kırılsaydı da AKP’ye oy vermeseydim." ifadelerini kullandı.

Sel mağduru vatandaşın isyanı...

Gaziantep’de dün gün boyunca etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Selin taşıdığı çamurun kapladığı kentte, belediyenin duyarsızlığından şikayet eden bir vatandaş isyan etti.

Gaziantep’teki sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. İlde sabaha kadar etkisini sürdüren şiddetli yağış sebebiyle hayat felç oldu. 

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Şehir merkezinde dün öğleden sonra şiddetli gök gürültüsünün ardından ardından başlayan sağanak yağış yüzünden ve ve iş yerlerini su bastı. 

Selin taşıdığı çamur sokaklardaki araçları adeta yuttu. Sel nedeniyle araçlarında mahsur kalırken sürücüleri Çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekipleri kurtardı.

YETKİLİ KİMSE YARDIM İÇİN GELMEDİ

Sosyal medyada dolaşıma giren bir videoda aracı balçık içinde kalan bir Gaziantepli yetkililerin duyarsızlığına veryansın ediyor. 

Videoda Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) mensubu olduğunu ve seçimlerde AKP’ye oy verdiğini söyleyen öfkeli adam, "Medya bile gelmedi. Ortalığı sel götürdü bir tane yetkili gelmedi. Elim kırılsaydı da AKP’ye oy vermeseydim." diye konuştu.
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Sel mağduru vatandaşın isyanı...

Sel mağduru vatandaşın isyanı...

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