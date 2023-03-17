Sel sularında sürüklenen o yaşlı adam konuştu

"VİDEOYU ÇEKEN KİŞİYE KIZGIN DEĞİLİM"





Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle hastane, ev, iş yeri, cadde, sokak ve köprüler sel sularına teslim oldu. Şehir merkezindeki Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerinde etkili olan sel can ve mal kayıplarına neden oldu. Sel nedeniyle Şanlıurfa'da 17 kişi hayatını kaybederken, 71 kişi de etkilenerek hastanelere kaldırıldı. Eyyübiye ilçesine bağlı Mance Mahallesi'ndeki eski Mance Deresi sağanak yağış nedeniyle taştı. Taşan derenin sularına kapılan yaşlı adam cep telefonu ile görüntü çeken bir vatandaştan yardım isteyerek gündem olmuştu. Yaşlı adama yardım etmeyerek görüntü çekmeye devam eden şahıs sert eleştirilerin de hedefi haline geldi.Selzede yaralı 63 yaşındaki Reşat Ayva ise Balıklıgöl Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından evinde dinlenmeye geçti. Ayva'nın ayak ve el parmaklarından engelli olduğu ve sel sularına kapılması sonucu vücudunun birçok bölümünde yara meydana geldiği görüldü.Reşat Ayva CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'e konuştu. Reşat Ayva yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı:“10 dakika rahat selde sürüklendim. Mahallenin sonuna kadar. 4 tane genç vardı. Beni kurtardılar. Kolumdan tutup beni hastaneye götürdüler. Ambulansa bindirip götürdüler. Göğsümün filmini çektiler kırık yok ama vurmuşlar gibi. Sürüklenirken öleceğimi düşündüm. El uzatmayan kişiye kızmadım neden kızayım. Gelse o da gidecekti. Bir suçu yok. Ben böyle afeti ilk defa görüyorum, daha önce böyle bir şey görmedim. Evin önündeydim. Ayağım kaydı suya kapıldım beni alıp götürdü. Bir oraya çarpıyorum bir buraya çarpıyorum. Çok kan kaybettim.”