Samanyolu Haber /Gündem / Selahattin Demirtaş: Benim dışarı çıkmam önemli değil; yeter ki barış sağlansın /02 Ağustos 2025 14:44

Selahattin Demirtaş: Benim dışarı çıkmam önemli değil; yeter ki barış sağlansın

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin geçen günlerde hakkında bir kez daha hak ihlali kararı verdiği, 2016’dan beri tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cezaevinden ne zaman çıkacağına ilişkin olarak, “Mutlaka bir gün çıkacağım, yeter ki barış sağlansın, benim çıkmam önemli değil, önemli olan herkese adalet, özgürlük diyen erdemli toplum olması, bu sorunların bir daha yaşanmaması” dedi.

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DEM Parti milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Edirne Cezaevi’ne yaptığı ziyaret sonrası Demirtaş’ın mesajlarını aktardı. 

Demirtaş, çözüm süreci konusunda mesajlar verirken, “Halkımıza çok selam olsun. Gayet güçlü ve barış umudu doluyum. Silahların bırakılması gerekiyor. Barışa ulaşmak için başka bir çare yok. Radikal bir adım atılmalı ve barışın yolu bir şekilde açılmalı” dedi. 

Demirtaş, cezaevinden çıkması konusunda da, “Mutlaka bir gün çıkacağım, yeter ki barış sağlansın, benim çıkmam önemli değil, önemli olan herkese adalet, özgürlük diyen erdemli toplum olması, bu sorunların bir daha yaşanmaması” ifadesini kullandı. 

Gergerlioğlu, Demirtaş’ın “barış umuduyla dolu” olduğunu belirtti ve “Oldukça olgun, halkını, toplumunu düşünen bir Demirtaş gördüm, önemli analizler yaptı” dedi. 
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