Özgür Özel'den Erdoğan'a: 'Selahattin Demirtaş'ı, Figen Yüksekdağ'ı hapiste tutacaksın CHP'ye cellat tarifi yapacaksın

Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Özel, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün grup toplantısında söylediği ‘cellat’ sözlerine tepki gösterdi.



Özel konuşmasına İBB soruşturmasına dair değerlendirmeleriyle başladı. İddianameye tepki gösteren Özel, “Bu insan gerçekse, olay gerçekse değişir mi arkadaşlar? Dizi oyuncusu değiştirir gibi, aynı ifadeleri öbür tanığa yazıp, ‘Evet artık bunları Çınar söylemiyor, İlke söylüyor’. Böyle şey olur mu arkadaşlar? Böyle şey olur mu? O yüzden de kim çıkacak savunacak bunu hadi? Çıksın karşıma Sayın Erdoğan’la canlı yayında konuşalım. Oyuncu değiştirir gibi futbol maçında, gizli tanık değiştirmeyi iddianame yazılırken nasıl AKP Grup Başkanvekilleri bu iddianameyi savunsun? AKP Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri nasıl savunsun?



“BİR AN ÖNCE ARKADAŞLARIMIZ TUTUKSUZ YARGILANMALI”



Öyle olunca Sayın Erdoğan da çekildi iddianamenin arkasından çıkmış başsavcı basın toplantıları yapıyor. Yakında araç da giydirir. Otobüsün üstüne iddianameden birkaç şeyi koyar, elinde mikrofon ‘Biz iddianameyi yargılıyoruz’, bu da savunmaya çıkar. Artık beklentimiz, bir an önce, bu Cuma’dan geçi yok herhalde artık. Zaten 14 günlük sürede olmalıydı. Hadi iddianame kabul edildi, tensip zaptı bekliyoruz. Tensibin, mahkeme gününün ilan edilmesinin, makul yakın bir zamana ve bir an önce arkadaşlarımızın tutuksuz yargılanmasına ihtiyaç vardır” ifadelerini kullandı.



“SELAHATTİN DEMİRTAŞ’I, FİGEN YÜKSEKDAĞ’I HAPİSTE TUTACAKSIN CHP’YE CELLAT TARİFİ YAPACAKSIN”



Özel, Erdoğan’ın bugün grup toplantısında CHP’yi hedef alarak söylediği “cellat” sözlerine ilişkin şunları ifade etti:



“Erdoğan’a buradan ekmek çıkmaz. Tarihten bir husumet alanı bulup orayı taşıyacak CHP yaptı diyecek, senin deden neredeydi? Çanakkale’de dedeler omuz omuza, tarihte husumet bulurken CHP tek başına. Nereden bu yoğurdun bolluğu? Ben sürece, Bahçeli’nin açıklamalarına değer veriyorum. Ortaya cesaret koyuyorum. (İmralı’ya ziyaret kararı) CHP doğru kararı verdi. Ben hiçbir partinin, hiçbir aktörünün, aktörlerinin arasına girmeyi, aktörlerine onu demeyi asla böyle bir şey yapmam, yapmadım, yapmıyorum ama rejime şeytan değiştirenler, muhataplıkta aktör değiştirenler bu samimiyetsizliği millet görür, bilir. Benim orada söylediğim baskı dönemleri, zulümler ve bu baskıyla bağlılık yaratma meselesi bugün Türkiye’de önemli miktar muhalif seçmende bir duygu durum bozukluğu yaratıyor. Zaten bunun doğru olduğunu bildikleri için bugün çıkmış Erdoğan onun üstünden bir şeyler yapmaya, bir şeyler devşirmeye çalışıyor. Edirne’de 9 yıldır bir bir vatan evladı gidiyor orada yatıyor. Ne suçu ne? Sana demiş ki seni başkan yaptırmayacağız. Bugüne kadar 9 yıl boyunca bir siyasi partinin iki eş genel başkanını hapiste tutacaksın Figen Hanım’la Selahattin Demirtaş’ı ondan sonra da halen daha kararları uygulamayacaksın. Halen daha kayyımlar yönetiyor seçtikleri değil Kürtlerin. Sonra da efendim CHP’ye cellat tarifi falan yapacaksın. O, bu diğer tartışmayı dün sonlandırdık hep beraber. Tayyip Bey’e buradan ekmek çıkmaz ama buradan ekmek çıkarmaya kalkarsa siyaseten çok aç kalır daha. Geçti o dönemler. Ahlaki, psikolojik üstünlük CHP’de. İktidar değişimi için geri sayım vardır. Hafta sonunun mesajını CHP’de dinamizmi gördü, morali bozuldu.”



“SENİN İKTİDARINDA TAYBET ANA’NIN CENAZESİ 7 GÜN YERDE KALDI”



Örneğin bundan 10 yıl önce senin iktidarında Taybet Ana’nın cenazesinin 7 gün yerde kaldığını, kadınların o cenaze çürümesin diye elinde beyaz bayrakla giderken üstüne ateş açıldığını hatırlamayacaksın. Ya da bir milletvekilinin annesinin cenazesine o cenazeyi burada tutmayız diye saldırıldığını, gömüye izin verilmediğini, defne izin verilmeyen meselenin senin döneminde olduğunu, senin bakanlarının da bunu, bu duruma vaziyet ettiğini, sessiz kaldığını görmeyeceksin. Millet bilmiyor mu senin döneminde ne oldu?”



Erdoğan’ın CHP kurultayını hedef almasını eleştiren Özel, “Sen CHP’ye mutlak butlan hesabı yaparsan ben kurultayı yaparım tabii. Gazi’nin emanetini sana mı bırakacaktım? Nasıl yapılırmış kurultayı, bütün Türkiye gördü. Tüm siyasi partilere, tebrik yayınlayan genel başkanlara teşekkür ediyorum. Biz iktidar yürüyüşümüze devam ediyoruz. Tayyip Bey de kıskansın. İsterse de kıskançlıktan çatlasın” cevabını verdi.