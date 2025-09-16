Samanyolu Haber /Gündem / Selahattin Demirtaş’ın kitapları ‘sakıncalı’ bulunarak cezaevine alınmadı /16 Eylül 2025 17:11

Selahattin Demirtaş’ın kitapları ‘sakıncalı’ bulunarak cezaevine alınmadı

DEM Partili Ali Bozan, Suluca 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde sevgili Selahattin Demirtaş’ın “DAD ve Arafta Düet” kitapları “sakıncalı” görülerek alınmadığını söyledi.

SHABER3.COM

Adana’da bulunan Suluca 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nin eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın iki kitabının ‘sakıncalı’ görülerek cezaevine almadığı belirtildi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasti Partisi (DEM Parti) Mersin Milletvekili Ali Bozan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamasında, “Suluca 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde sevgili Selahattin Demirtaş’ın “DAD ve Arafta Düet” kitapları “sakıncalı” görülerek cezaevine alınmadı” diyen Bozan, kararın gerekçesine de yer verdi.

Buna göre, cezaevi yönetiminin “Hüseyin Bağ adına gönderilen DAD ve Arafta Düet kitaplarının yazarı halen örgüt üyeliği suçlaması ile cezaevinde bulunmaktadır. Bu nedenle bu kitapları eğer biz Hüseyin Bağ isimli mahpusa verirsek cezaevi güvenliğini tehlikeye düşürür” gerekçesiyle kitapları almadığı belirtildi.

MEHMET UZUN’UN KİTABINA DA ENGEL!

Bozan, Mehmet Uzun’un kitabı “Siya Evînê” (Aşkın Gölgesi) isimli kitabın ise aynı cezaevi yönetimince Kürtçe olduğu gerekçesiyle 8 ay sonra tutuklulara verildiğini ifade etti.

Yaşananlara ilişkin Bozan, şu ifadeleri kullandı:

“Cezaevinde Kürtçe sözde serbest ama fiilen yasak. Toplatma, yasaklama kararı olmayan kitap 8 ay boyunca kurulda “Kürtçe bilen kimse yok” denilerek bekletilmiş. ‘Türkiye, hukuk devletidir deme bakanlığı’, bu hukuksuzlukları ne zaman sonlandıracaksınız?”
