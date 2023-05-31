Selahattin Demirtaş'a Ahmet Türk'ten destek

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Edirne’de tutuklu bulunan HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Artı Gerçek’te yayımlanan HDP’yi ve Kürt siyasi hareketini eleştirdiği yazısının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımla aktif siyaseti bıraktığını açıkladı.



Demirtaş, yazısında HDP’ye ve Kürt siyasi hareketine yönelik eleştirilerini sıralamış ve “Son beş yıldır HDP Genel merkezine yazdığım mektuplarla, gönderdiğim mesajlarla ve makalelerimle bu gerçeği anlatmaya çalışıyorum fakat her seferinde, sesim yankılanıp bana geri dönüyor” demişti.



Demirtaş’ın eleştirileri ve aktif siyaseti bırakma kararının ardından Kürt siyasetinin önde gelen isimlerinden Ahmet Türk, 10 Haber’den Hazar Dost’a açıklamalarda bulundu. Türk, “Selahattin Bey başarılı bir politikacıydı. Genç ve dinamik bir arkadaşımız. Böyle bir karar beklemiyordum” dedi.



'ÖRGÜTLÜ BİR YAPI YOKTU'



Demirtaş ile eleştirilerini ve verdiği kararın nedenlerini konuşacağını belirten Türk, Demirtaş’ın “Sesim yankılanıp bana geri dönüyor” diyerek eleştirilerinin dikkate alınmadığını belirttiği kısmı ‘doğru bulmadığını’ vurguladı. Türk, “Partinin bir merkezi var, onlarla dayanışma içinde sürdürülmesi gerekiyor” dedi.



Demirtaş’ın seçim sürecine dair eleştirilerine destek veren Türk, “Örgütlü bir yapı yoktu. Parti içinde birçok genel merkez oluştu” dedi.



Sandıktan çıkan sonuçlara vurgu yapan Türk, “Hepimizin yeniden düşünmesi gerekiyor” dedi. Türk, eleştirilerin haklı olduğunu belirterek “Seçim sürecinde eksiklik vardı. Bu eksiklikler, adaylıklardan programa birçok yerdeydi. Kürt bölgelerindeki sonuçlar bunu gösteriyor. Bundan sonra halk konuşacaktır” diye konuştu.