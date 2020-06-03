Samanyolu Haber /Gündem / Selahattin Demirtaş'a sansür kararı /03 Haziran 2020 22:18

Selahattin Demirtaş'a sansür kararı

Eski HDP eş genel başkanlarından Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, eşinin mektuplarının sansürlendiğini iddia etti.

SHABER3.COM

Edirne Cezaevi’nde tutulan HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın mektuplarının sansürlendiğini açıklayan eşi Başak Demirtaş, Adalet Bakanlığı'na "Sırada ne var?" diye sordu. Başak Demirtaş'ın sorularını Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün Twitter hesaplarını ekleyerek sorması dikkat çekti.

Demirtaş’ın ailesine gönderdiği mektuplar idare tarafından sansürlendiği ortaya çıktı. Sansürlenen mektup sayfalarını sosyal medyadan paylaşan eşi Başak Demirtaş, “Yüz yüze görüş kaldırıldı. Görüntülü görüşme imkanı sağlanmadı. Şimdi de sansür. Sırada ne var?” diye sordu. Başak Demirtaş sorularını Adalet Bakanlığı ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün Twitter hesaplarına yönlendirdi.



Başak Demirtaş’ın paylaştığı fotoğraflarda sansürlenen sayfaların üzerinde, “2020/208 Disiplin Kurulu” ifadesi yer aldı. Bu sayfaların sansürden kurtulan bölümlerinde ise Selahattin Demirtaş’ın, “Fotoğraflarda sizi iyi gördüm ama bunlar 10 gün önceki fotolar. Umarım hep iyisinizdir. Biz de iyiyiz, bildiğiniz şeyler” ve “Şimdilik sağlık zamanı, şu salgın, milleti iyice perişan etmeden sonlansa herkes rahat bir nefes alacak” ifadeleri yer aldı. 
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