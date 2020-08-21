Selahattin Demirtaş'ın avukatı hayatını kaybetti

Edirne'de cezaevinde olan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatı Hasan Tahsin Kaya, Edirne’de tedavi gördüğü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Kaya’nın vefatı, Edirne Baro Başkanı Av. Alper Pınar ve HDP Edirne İl Örgütü tarafından duyuruldu.





Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatı Hasan Tahsin Kaya (43) karaciğer tedavisi gördüğü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.





Edirne Baro Başkanı Av. Alper Pınar ve HDP Edirne İl Örgütü, Kaya'nın vefatının ardından sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajı yayımladı.





Edirne Baro Başkanı Av. Alper Pınar şu ifadeleri kullandı:





"Üzücü bir haberi paylaşmanın acısını yaşıyorum. Baromuz üyesi Av. Hasan Tahsin Kaya'yı, bir değerimizi, üstadımızı daha, maalesef zamansız kaybettik. Acımız, üzüntümüz büyük.Bıraktığı iz ve karakteri hiç unutulmayacak. Allah'tan rahmet, aile bireylerine, yakınlarına, baromuza, tüm meslek camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."





Pınar'ın paylaşımının ardından Edirne Barosu da Kaya için taziye mesajı yayımladı.













ŞANLIURFA'DA DEFNEDİLECEK





HDP Edirne İl Örgütü de Kaya için taziye mesajı yayımladı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “Edirne barosuna kayıtlı eski Eş Başkanımız Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından Hasan Tahsin Kaya bugün sabah tedavi gördüğü edirne tıp fakültesi hastanesinde vefat etmiştir kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyoruz” sözlerine yer verildi.





HDP Edirne İl Başkanı Beşir Belke de Kaya'nın, 2018 yılından beri Demirtaş'ın avukatlığını yaptığını belirterek “2 yıldır her hafta HDP eski Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş'ı, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret ediyordu” ifadelerini kullandı.





Edirne Baro Başkanı Av. Alper Pınar, Kaya'nın yarın saat 15.00'te Şanlıurfa'da düzenlenecek törenle Bediüzzaman Mezarlığı'na defnedileceğini belirtti. Pınar, Kaya'nın cenaze törenine corona virüsü pandemisi nedeniyle yalnızca birinci derece aile yakınlarının katılacağını açıkladı.