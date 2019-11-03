Samanyolu Haber /Politika / Selahattin Demirtaş'ın eşi imza gününe katıldı /03 Kasım 2019 21:49

Selahattin Demirtaş'ın eşi imza gününe katıldı

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı'nda eşinin kaleme aldığı kitap için düzenlenen imza gününe katıldı.

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Başak Demirtaş TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle bu yıl Büyükçekmece'de 38'incisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda (TÜYAP) Selahattin Demirtaş'ın ikinci hikaye kitabı olan 'Devran'ı imzaladı.

Başak Demirtaş yaklaşık 3 saat boyunca kitapları imzalamasının ardından T24'e konuştu. 

T24'ten Ergin Bağcı'nın haberine göre Devran'ın imza gününde çok yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını vurgulayan Demirtaş, "Gerçekten şunu bir kere daha anladık. Halkın ilgisi daha da artmış bir durumda. Bir insanın düşüncelerini hapsedemezsiniz. Bunu halkımız buradaki ilgisiyle bir kez daha gösterdi. Biz de buradan çokça selam ve sevgi götüreceğiz Selahattin'e" dedi. 

Selahattin Demirtaş ile dün görüştüğünü söyleyen Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın moral ve sağlık açısından iyi durumda olduğunu söyledi. 

Selahattin Demirtaş'ın, kitabın imza gününe gelemeyen birçok insana da selamının olduğunu söyleyen Demirtaş, "Bu vesileyle buraya gelen veya gelemeyen tüm halkımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. 

Selahattin Demirtaş'ın 2016 yılında yayımlanan 'Seher' kitabının da çok ilgi gördüğünü vurgulayan Demirtaş, "Bu bize moral oluyor" ifadelerini kullandı. 
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