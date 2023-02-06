Selahattin Demirtaş'tan fotoğraflı 'Saray' mesajı

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçimlere az bir süre kala sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunmayı sürdürüyor.





Millet İttifakı'na çağrıda bulunan Demirtaş, "Normalde, seçim kazanmak için siyasetçiler halkı ikna etmeye çalışır. Bizdeyse halk seçimi kazanmış durumda ama kaybetmemek için siyasetçileri ikna etmeye çalışıyor. Samimi bir çağrı yapmak istiyorum: Tüm muhalefet, uzlaşmayla ortak aday çıkarın, sonra hepiniz seçime kadar susup evde oturun. Bu halk seçimi kazanır, mazbatayı da götürür, yeni Cumhurbaşkanına evinde verir. Gerilmeye, panik yapmaya gerek yok, kazanacağız" değerlendirmesinde bulundu.



