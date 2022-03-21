Samanyolu Haber /Gündem / Selahattin Demirtaş'tan Nevruz mesajı /21 Mart 2022 22:13

Selahattin Demirtaş'tan Nevruz mesajı

Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Nevruz kutlaması için sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı.

SHABER3.COM


Tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevin'de bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Nevruz için bir kutlama mesajı yayınladı.

Demirtaş'ın kişisel Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Kürtçe ve Türkçe olarak "Günaydın. Newroz kutlu olsun. Newroz'un barış, özgürlük ve eşitliğe vesile olmasını diliyorum." ifadelerine yer verildi.

İşte Demiraş'ın o paylaşımı:

Rojba?. Newroz pîroz be. Hêvî dikim ku Newroz bibe wesîleya a?tî, azadî û wekheviyê.

Rojweş. Newroz pîroz bo. Ma hêvî kenê ke Newroz bibo wesîleyê aştî, azadî û seyyewbînîye.

Günaydın. Newroz kutlu olsun. Newroz'un barış, özgürlük ve eşitliğe vesile olmasını diliyorum.
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